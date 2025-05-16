Страны ЕС почти на треть увеличили импорт российского газа

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года страны Евросоюза увеличили объём импорта газа из России на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув совокупной суммы в 4,5 млрд евро.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

По данным европейской статистики, из этой суммы 1,8 млрд евро пришлись на трубопроводный газ, а 2,7 млрд евро — на сжиженный природный газ.

Среди европейских государств лидером по объёму закупок российского газа стала Франция, потратившая на это 465 млн евро. За ней следуют Испания с закупками на сумму 141 млн евро и Нидерланды с 131 млн евро.

При этом Бельгия снизила импорт российского газа до 92 млн евро.

Несмотря на рост объёмов закупок, доля России на газовом рынке Европы в первом квартале снизилась с 19,4 процентов годом ранее до 18,2 процентов.

Тем не менее, страна вышла на второе место по стоимости поставок газа в регион. На первом месте оказались США, поставившие в ЕС преимущественно сжиженный природный газ на сумму семь миллиардов евро, что соответствует 28,2 процентов европейского газового рынка.

Алжир занял третью позицию с долей 16,3 процентов и объемом поставок на сумму четыре миллиарда евро. Далее следует Норвегия, экспортировавшая газа на 3,1 млрд евро (12,5%), а пятую строчку занял Азербайджан с экспортом в 1,3 млрд евро (5,3%).

Увеличение импорта газа из России в начале 2025 года произошло на фоне сохраняющегося высокого спроса на энергоресурсы и ограниченности альтернативных поставок в зимний период.

С 2022 года Европейская комиссия реализует стратегию REPowerEU, цель которой — полный отказ от российского энергетического сырья к 2027 году.

Одной из ключевых инициатив в рамках этой программы является запрет на заключение новых контрактов с российскими поставщиками метана.

Также обсуждается возможность для европейских компаний разрывать действующие соглашения с российскими сторонами без применения штрафных санкций.

Впрочем, одной этой стратегии оказалось недостаточно. В начале мая Еврокомиссия представила ещё один план по отказу от импорта энергоресурсов из России.

При этом принципиально от предыдущего он особо не отличается. Так что в чём смысл плодить подобные планы, не очень понятно. Разве что продемонстрировать занятость еврочиновников.