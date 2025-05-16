В Европе заговорили о полном торговом эмбарго в отношении России

3:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны, входящие в Европейское политическое сообщество, обсуждают возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России, сообщает издание Politico.

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Данное предложение может стать предметом обсуждения в рамках шестого саммита Европейского политического сообщества, который сегодня пройдет в столице Албании Тиране. Основное внимание на саммите будет уделено вопросам безопасности, текущей ситуации на Украине, экономическому взаимодействию между странами и вопросам миграции.

В числе обсуждаемых мер в отношении России, помимо полного запрета на торговлю, рассматривается также вариант введения пошлин на экспортные товары из РФ. Это может стать следующим шагом после уже действующих санкционных пакетов, включающих заморозку активов, отключение российских банков от международной системы SWIFT, а также ограничения в энергетической и финансовой сферах.

Европейское политическое сообщество — это международная инициатива, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года. Она была создана с целью укрепления политического диалога и сотрудничества между странами Европы, включая как членов Европейского союза, так и государства, не входящие в ЕС. В настоящее время в ЕПС входят 27 стран-членов ЕС, а также такие государства, как Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, страны Западных Балкан, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Армения и Азербайджан.

Целью создания ЕПС было формирование гибкой платформы, позволяющей укреплять связи между европейскими государствами в тех областях, где невозможно полноправное участие в Европейском союзе. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере геополитики, энергетической безопасности, транспортной и цифровой инфраструктуры. Инициатива направлена на усиление стабильности и координации усилий европейских стран в условиях растущих глобальных вызовов, включая российско-украинский конфликт, энергетический кризис и миграционные потоки.

Возможное введение полного торгового эмбарго может затронуть широкий спектр товарооборота, включая поставки промышленных товаров, металлов, технологий и продовольствия. Однако реализация такой меры потребует консенсуса среди стран-участниц и тщательной оценки возможных экономических последствий как для самой Европы, так и для глобального рынка.

Стоит ещё отметить, что сообщение о полном торговом эмбарго перекликается с заявлениями официальных представителей Франции. Например, глава МИД этой страны Жан-Ноэль Барро заявил на днях, что США и Европа должны ввести совместные санкции, чтобы "задушить" российскую экономику и заставить Москву прекратить конфликт на Украине.

Учитывая, что так называемое Европейской политическое сообщество создано по инициативе Франции, можно сказать, что это укладывается в линию, проводимую руководством этой страны.