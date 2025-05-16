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Дмитрий Плотников

С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8

4:14
Экономика » Производство » Авиация

Итак, в Комсомольске-на-Амуре завершён десятый полёт третьего опытного образца самолёта SJ-100 с авиадвигателями ПД-8.

Самолёт Sukhoi Superjet 100
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт Sukhoi Superjet 100

Полёт длился 3 часа 20 минут, испортозамещённая версия достигла скорости 0,81 Маха и 2,5 часа держалась на высоте 12 200 метров. На таких высотах, перегрузке и скоростях моторы ПД-8 в самолёте Суперджет 100 испытывались впервые.

Генеральный конструктор ОДК (Объединённой двигателестроительной корпорации) Юрий Шмотин рассказал о конструкторских решениях, которые дали возможность создать новый двигатель ПД-8. Он отметил, что в РФ ранее не создавалось подобных газотурбинных авиадвигателей, а те сроки, за которые инженеры смогли разработать ПД-8, превосходят всё, что разрабатывалось раньше.

Переходя к конкретным технологиям, которые были за последние годы освоены, это технология широкоходной рабочей лопатки-вентилятора, говорит Шмотин.

"Применение бесполочной лопатки-вентилятора позволяет при меньшем количестве лопаток, обеспечить больший КПД и эффективность вентилятора компрессора низкого давления", — подытожил генконструктор ОДК.

Следующим шагом стало применение технологий полых лопаток вентилятора холодной части, и это существенно снизило их массу. Такую же технологию применили и на современном газторубинном авиадвигателе ПД-14.

Одной из трудностей проекта стала разработка системы управления двигателем САУ-8. Комплекс автоматического управления — это мозг двигателя, регулирующий его функционирование до, во время и после полёта.

"Создать в кратчайшие сроки и выполнить такой колоссальный объём работ по созданию с нуля современной системы управления газотурбинным двигателем, а также программного обеспечения, до этого еще никому не удавалось", — отметили в ОДК.

О чём речь

Отечественная авиация в эпоху импортозамещения делает ставку на свои мозги и металлы. Двигатель ПД-8 — это российская разработка нового поколения, созданная для лёгких пассажирских и транспортных самолётов, в первую очередь для регионального самолёта Бе-200 и перспективного Суперджета-NEW. Он стал младшим братом более крупного ПД-14, но с собственным характером и инженерной философией.

 

Что за двигатель такой?

ПД-8 — двухконтурный турбореактивный двигатель тягой около 8 тонн, полностью разработанный в России без использования импортных комплектующих. Это делает его стратегически важным — особенно после ухода западных поставщиков.

Разработка велась Объединённой двигателестроительной корпорацией, и в основе конструкции — наработки от успешного ПД-14, но с переработкой под меньший размер и вес.

Чем хорош ПД-8?

Он полностью отечественный — и это уже мощный аргумент.

  • Энергоэффективность и тяговооружённость на уровне современных мировых аналогов
  • Подходит для морской авиации (например, Бе-200), выдерживает работу в условиях высокой влажности
  • Надёжность и ремонтопригодность — с учётом российских условий эксплуатации.

Зачем он вообще нужен?

ПД-8 должен заменить украинские двигатели Д-436, от которых зависел Бе-200. Кроме того, он играет ключевую роль в переоснащении гражданской авиации России, стремящейся к независимости от санкционного давления. Также рассматривается вариант использования в беспилотных аппаратах и перспективных легких транспортниках.

Вывод

ПД-8 — это не просто очередной двигатель, а принципиальный проект, показывающий, что Россия способна замещать критически важные технологии своими разработками. Летать на нём начнут уже в ближайшие годы, и именно он может стать основой для целой линейки авиации, "сделанной в РФ".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет двигатель импортозамещение
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