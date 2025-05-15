У ЕС нет ресурсов для перехвата танкеров с российской нефтью

4:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз не располагает необходимыми ресурсами для запуска военно-морской миссии, направленной на перехват танкеров, транспортирующих российскую нефть.

Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балтийское море в Зеленоградске

По итогам встречи начальников генеральных штабов стран ЕС было отмечено, что сообщество не имеет в распоряжении достаточного количества кораблей и самолетов, которые могли бы быть задействованы в такой операции. Глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер отметил, что пока подобная миссия даже не обсуждается, поскольку отсутствует и политическое решение, и материальная база для её реализации.

Европейский союз уже задействован в трёх морских миссиях: одна из них проводится в северо-восточной части Индийского океана, две другие — в Средиземном море. Эти операции требуют значительных людских и технических ресурсов, и уже сейчас ресурсы военных флотов стран-членов ЕС находятся под серьёзной нагрузкой.

С учётом этого, запуск новой операции в акваториях, где действуют российские танкеры, представляется практически невозможным без масштабной мобилизации сил.

Кроме того, для координации подобной операции потребуется сбор кораблей и авиации из разных стран ЕС, что требует времени, политических договоренностей и логистической подготовки. По предварительным оценкам, для патрулирования и потенциального перехвата танкеров потребуется от пяти до десяти кораблей, не считая воздушного сопровождения и поддержки.

Напомним, 13 мая ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку вмешательства в передвижение судна Jaguar, шедшего под флагом Габона. Судно находилось в нейтральных водах, однако эстонская сторона потребовала от экипажа изменить маршрут и направиться в зону, где оно могло быть задержано. В экипаже находились в том числе российские граждане.

При этом Таллин угрожал применением силы, включая таран судна, что является нарушением международных норм морского права. Экипаж Jaguar проигнорировал требования эстонской стороны и продолжил движение к российскому порту Приморск.

После инцидента эстонские власти заявили, что в ходе операции российский истребитель якобы нарушил воздушное пространство страны. Эстония направила официальную жалобу в штаб-квартиру НАТО, однако публичных подтверждений со стороны независимых источников об этом нарушении представлено не было.

Стоит отметить, что попытки силового давления на танкеры, перевозящие российскую нефть, происходят на фоне действия нефтяного эмбарго и введения потолка цен, согласованного ЕС и странами G7 в 2022 году. Однако эти меры фактически применяются только при использовании европейских логистических и страховых услуг. В ответ Россия переориентировала значительную часть поставок на Азию, в первую очередь в Индию и Китай.

Кроме того, юридическая база ЕС и НАТО не даёт права вмешиваться в передвижение танкеров в международных водах без санкций Совбеза ООН. Попытки силового вмешательства в этих зонах потенциально нарушают Конвенцию ООН по морскому праву и могут рассматриваться как агрессия. По факту, действия, подобные эстонской попытке задержания Jaguar, могут быть квалифицированы как провокация и несут риски прямого конфликта с участием России.

Таким образом, несмотря на заявления отдельных стран-членов ЕС о необходимости блокировать экспорт российской нефти, реальных возможностей для этого у Евросоюза нет. Отсутствие координации, нехватка ресурсов, слабое международное правовое основание и высокий риск эскалации делают реализацию подобных миссий маловероятной в обозримом будущем.