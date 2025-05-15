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Дмитрий Плотников

Работы над самолётом Байкал продолжаются несмотря на заявление о закрытии проекта

4:19
Экономика » Производство » Авиация

Продолжаются работы по доработке лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем ВК-800СМ.

Фрагмент кабины ЛМС-901 Байкал
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фрагмент кабины ЛМС-901 Байкал

Об этом сообщили в Минпромторге, отметив, что в рамках государственного контракта с Уральским заводом гражданской авиации будут изготовлены новые машины, после чего пройдут сертификационные испытания. По информации ведомства, доработки уже подтвердили эффективность в ходе двадцати испытательных полётов.

Раньше вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что самолёта не будет, поскольку проект "зашел в тупик". По его словам, как альтернатива планируется ремоторизация Ан-2.

ЛМС-901 "Байкал": новая жизнь малой авиации России

В мире, где высокие технологии часто ассоциируются с сверхзвуковыми лайнерами и дронами, Россия делает ставку на простоту, надёжность и доступность. Именно таким должен стать лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" — прямой наследник легендарного Ан-2, который десятилетиями обеспечивал связь с удалёнными районами страны.

Потребность, продиктованная географией

Российские просторы — это не только мегаполисы и автомагистрали. Это тысячи сёл, деревень, посёлков, где добраться до ближайшего центра можно только по воздуху. Именно здесь, между тайгой и тундрой, авиация остаётся не роскошью, а жизненной необходимостью. Старый добрый Ан-2, прозванный в народе "кукурузником", служил этой цели с 1947 года. Но время неумолимо. Парк устарел, износ техники вырос, а замены долгое время не было. До появления "Байкала".

Что собой представляет ЛМС-901?

"Байкал" — это лёгкий одномоторный турбовинтовой самолёт, рассчитанный на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза. Главное преимущество — универсальность. Он может:

  • взлетать с коротких, необорудованных полос (в том числе грунтовых и снежных),
  • использоваться в санитарной авиации,
  • выполнять рейсы в условиях крайнего севера,
  • патрулировать леса и проводить сельхозработы.

Основные характеристики:

  • Крейсерская скорость: 300 км/ч
  • Дальность полёта: до 3 000 км
  • Минимальная взлётная дистанция: ~200-300 метров
  • Максимальный взлётный вес: около 4,8 тонн
  • Экипаж: 1 пилот
 

Испытания и производство

Первый полёт "Байкал" совершил в январе 2022 года. Испытания проходят на аэродроме под Екатеринбургом, где базируется УЗГА — ключевой производитель проекта. На 2025 год запланированы очередные этапы сертификации, а серийное производство должно стартовать в ближайшие два года.
Заказчиком программы выступает Минпромторг РФ, а проект реализуется в рамках нацпрограммы по восстановлению региональной авиации.

Мнения и ожидания

Аналитики и пилоты сходятся во мнении: самолёт прост, надёжен, и рассчитан на эксплуатацию в жёстких условиях, что делает его идеальным для Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

Почему это важно

  • Импортозамещение: отказ от зарубежных аналогов и санкционно уязвимых компонентов.
  • Восстановление региональной авиации, особенно в труднодоступных районах.
  • Поддержка отечественной промышленности и инженерной школы.
  • Создание новых рабочих мест и инфраструктуры.

Что дальше?

Если ЛМС-901 оправдает ожидания, его ждёт не только российский рынок. Заинтересованность уже проявили страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Простота, надёжность и низкая стоимость эксплуатации — это универсальные аргументы.

"Байкал" — не просто самолёт, а символ возвращения к корням

Это проект, в котором инженерный разум сочетается с пониманием реальных нужд страны. Без глянца, но с характером. Как и должно быть у техники, которая работает "на земле и для земли".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы байкал самолет юрий трутнев
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