Работы над самолётом Байкал продолжаются несмотря на заявление о закрытии проекта

Продолжаются работы по доработке лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем ВК-800СМ.
Об этом сообщили в Минпромторге, отметив, что в рамках государственного контракта с Уральским заводом гражданской авиации будут изготовлены новые машины, после чего пройдут сертификационные испытания. По информации ведомства, доработки уже подтвердили эффективность в ходе двадцати испытательных полётов.
Раньше вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что самолёта не будет, поскольку проект "зашел в тупик". По его словам, как альтернатива планируется ремоторизация Ан-2.
В мире, где высокие технологии часто ассоциируются с сверхзвуковыми лайнерами и дронами, Россия делает ставку на простоту, надёжность и доступность. Именно таким должен стать лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" — прямой наследник легендарного Ан-2, который десятилетиями обеспечивал связь с удалёнными районами страны.
Потребность, продиктованная географией
Российские просторы — это не только мегаполисы и автомагистрали. Это тысячи сёл, деревень, посёлков, где добраться до ближайшего центра можно только по воздуху. Именно здесь, между тайгой и тундрой, авиация остаётся не роскошью, а жизненной необходимостью. Старый добрый Ан-2, прозванный в народе "кукурузником", служил этой цели с 1947 года. Но время неумолимо. Парк устарел, износ техники вырос, а замены долгое время не было. До появления "Байкала".
Что собой представляет ЛМС-901?
"Байкал" — это лёгкий одномоторный турбовинтовой самолёт, рассчитанный на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза. Главное преимущество — универсальность. Он может:
Основные характеристики:
Испытания и производство
Первый полёт "Байкал" совершил в январе 2022 года. Испытания проходят на аэродроме под Екатеринбургом, где базируется УЗГА — ключевой производитель проекта. На 2025 год запланированы очередные этапы сертификации, а серийное производство должно стартовать в ближайшие два года.
Заказчиком программы выступает Минпромторг РФ, а проект реализуется в рамках нацпрограммы по восстановлению региональной авиации.
Мнения и ожидания
Аналитики и пилоты сходятся во мнении: самолёт прост, надёжен, и рассчитан на эксплуатацию в жёстких условиях, что делает его идеальным для Дальнего Востока, Сибири и Арктики.
Почему это важно
Что дальше?
Если ЛМС-901 оправдает ожидания, его ждёт не только российский рынок. Заинтересованность уже проявили страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Простота, надёжность и низкая стоимость эксплуатации — это универсальные аргументы.
"Байкал" — не просто самолёт, а символ возвращения к корням
Это проект, в котором инженерный разум сочетается с пониманием реальных нужд страны. Без глянца, но с характером. Как и должно быть у техники, которая работает "на земле и для земли".
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