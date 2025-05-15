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Олег Артюков

В России исключили скорое возвращение IKEA

2:51
Экономика

Шведский мебельный концерн IKEA в ближайшей перспективе не планирует возвращение на российский рынок. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, ссылаясь на текущие приоритеты компании.

IKEA
Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
IKEA

По его словам, руководство IKEA сосредоточено на развитии бизнеса в других регионах, в частности в странах Азии, где продолжается активная реализация новых проектов. Таким образом, Россия в настоящее время не входит в стратегические планы компании.

Несмотря на недавние действия, которые могли быть восприняты как сигнал к возобновлению деятельности, в частности регистрацию нового товарного знака на территории России, компания продолжает сохранять дистанцию от российского рынка.

Зарегистрированный знак представляет собой минималистичное изображение логотипа IKEA — надпись черного цвета на белом фоне. Правообладателем данного товарного знака выступает нидерландская компания Inter IKEA Systems B. V., которая владеет правами на бренд IKEA по всему миру.

Регистрация, как поясняется, является частью стандартной практики по защите интеллектуальной собственности и не указывает на намерение компании снова начать продажи в России.

В 2022 году IKEA объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России. Вскоре после этого компания закрыла все свои магазины, прекратила работу интернет-магазина, а также приостановила производство на своих российских фабриках. Впоследствии активы IKEA в России были выставлены на продажу. Некоторые из производственных мощностей и логистических центров были приобретены другими участниками рынка, включая российские компании.

На фоне ухода IKEA с российского рынка началась перестройка мебельной розничной торговли. Отечественные производители и торговые сети стали активно развивать собственные бренды, расширять ассортимент, запускать новые форматы магазинов, а также налаживать собственное производство мебели и товаров для дома.

Тем не менее, по словам Павла Люлина, существующие альтернативы, несмотря на развитие, пока не могут сравниться с IKEA по масштабам присутствия, разнообразию форматов магазинов и уровню вертикальной интеграции, включая контроль над производством, логистикой и розничной торговлей.

Таким образом, в условиях отсутствия официальных планов IKEA по возвращению на российский рынок и при наличии зарегистрированного, но не используемого товарного знака, российская мебельная отрасль продолжает адаптироваться к новой реальности, развивая локальные решения и пытаясь удовлетворить спрос, ранее покрывавшийся международным брендом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы мебель
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