В ВТО заявили об угрозе мировой торговле из-за тарифных соглашений США

3:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международная торговля в настоящее время переживает серьёзный кризис, несмотря на недавнюю деэскалацию тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность текущими тенденциями, отметив нарастающие проблемы в международной торговле.

По её оценке, активизация двусторонних торговых соглашений со стороны США может привести к подрыву принципа режима наибольшего благоприятствования, который является краеугольным камнем в системе ВТО. Этот режим обеспечивает равные торговые условия для всех стран-членов организации, исключая дискриминацию и преференции.

Отклонение от данной модели может углубить фрагментацию глобальной торговой системы и ослабить роль ВТО как арбитра международной торговли.

Несмотря на определённое снижение напряжённости между США и Китаем, негативное влияние их затяжной торговой конфронтации уже ощущается во всём мире. Введённые ранее обеими сторонами высокие пошлины — превышающие в отдельных случаях сто процентов — наносят ущерб не только двусторонней торговле, но и создают неопределённость для всей мировой экономики.

Анализ ВТО указывает, что если текущая тенденция к экономическому разделению сохранится, это может привести к долгосрочному снижению реального мирового ВВП на пять-семь процентов. Подобное падение окажется более разрушительным, чем последствия глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Ранее в Швейцарии состоялся раунд торгово-экономических переговоров между США и Китаем. В результате обсуждений стороны договорились о частичном снижении ранее введённых дополнительных тарифов с 14 мая. Это стало первым признаком смягчения конфронтации, начавшейся в начале года, когда США объявили о повышении пошлин на весь китайский импорт.

Ответ Китая последовал незамедлительно: были введены точечные тарифы на продукцию из США, включая сельхозтехнику, автомобили, а также сырьевые товары — нефть, уголь и сжиженный природный газ. В марте США вновь повысили тарифы на китайские товары ещё на десять процентов, а китайская сторона продолжила зеркальные ответные меры в отношении американской сельскохозяйственной продукции.

Эскалация достигла пика в апреле, когда Вашингтон трижды усиливал тарифное давление, в результате чего совокупная ставка на некоторые группы китайского импорта достигла 145 процентов. Китайские контрмеры также были жёсткими: тарифы на американские товары выросли до 125 процентов.

Ситуация отражает более широкий тренд к деглобализации. В последние годы усилились протекционистские тенденции: с 2009 по 2022 год количество ограничительных торговых мер, по данным Global Trade Alert, увеличилось почти в пять раз. Среди наиболее пострадавших секторов — машиностроение, электроника и агропромышленный комплекс.

Кризис в международной торговле сопровождается и структурными изменениями. Например, компании сокращают зависимости от глобальных цепочек поставок, переходя к стратегиям "nearshoring" и "friendshoring", при которых производство переносится ближе к рынкам сбыта или в страны-партнёры. Это снижает эффективность глобального разделения труда и в долгосрочной перспективе ведёт к снижению темпов роста мировой экономики.