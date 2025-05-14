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Олег Артюков

Россия наращивает долю на рынке нефти Индии

Экономика

В марте 2025 года Индия значительно нарастила объём импорта нефти из России — до 36 процентов от общего объёма нефтяных поставок, говорится в майском отчёте ОПЕК.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтяная скважина

Это на пять процентных пунктов выше показателя за февраль (31%), что свидетельствует о стабилизации и расширении энергетического сотрудничества между двумя странами, несмотря на геополитические и санкционные вызовы.

Таким образом, Россия вновь укрепила свою позицию в качестве крупнейшего поставщика нефти на индийский рынок, значительно опережая других экспортеров.

Второе место занимает Ирак с долей 17 процентами, а Саудовская Аравия замыкает тройку лидеров с 11 процентами. При этом общий объём импорта нефти Индией достиг рекордного уровня — 5,4 млн баррелей в сутки, что на пять процентов больше, чем в феврале.

Это стало возможным на фоне роста спроса в экономике страны, которая продолжает демонстрировать высокие темпы роста ВВП, превышающие шесть процентов в год.

На фоне продолжающегося нефтяного эмбарго со стороны западных стран и санкций, введенных США и ЕС после начала конфликта в Украине в 2022 году, Россия переориентировала большую часть своих экспортных потоков на рынки Азии, прежде всего в Индию и Китай.

По оценкам аналитиков, с 2022 года более 80 процентов российской нефти экспортируется именно в эти две страны.

Китай также остаётся крупнейшим покупателем российской нефти, хотя в марте 2025 года доля РФ на китайском рынке немного снизилась — до 17,2 процентов по сравнению с 18,2 процентами в феврале.

Тем не менее, в абсолютных цифрах экспорт остался высоким: КНР увеличила общий объем импорта нефти на девять процентов, до 12,1 млн баррелей в сутки, что объясняется восстановлением промышленного производства и ростом внутреннего потребления.

Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика нефти в Китай, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны Малайзии (17%) и Саудовской Аравии (16%).

В январе США ввели новые санкции в отношении ряда российских судоходных компаний и нефтетрейдеров. В результате индийские импортеры начали требовать от российских поставщиков гарантии поставки "чистой" нефти — то есть, не попавшей под ограничения, а также доставки её танкерами, не находящимися под санкциями. Это привело к временному снижению объёмов поставок и росту цен на спотовом рынке.

Однако уже к марту российские компании смогли перестроить логистику и восстановить объёмы.

Таким образом, несмотря на санкционное давление, Россия продолжает играть ключевую роль на азиатских энергетических рынках, используя гибкость логистических цепочек и финансовых инструментов для сохранения экспортных доходов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия импорт санкции
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