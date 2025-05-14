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Дмитрий Плотников

Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки

3:41
Экономика

Когда против России вводились масштабные санкции, сценарий для многих казался очевидным: экономический коллапс, изоляция, технологическая деградация.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

Однако реальность, как это часто бывает, оказалась упрямее прогнозов. Вместо шока — трансформация. Вместо паралича — адаптация, а местами и рост. В попытке задушить российскую экономику, авторы санкционного давления (то бишь Запад) по сути профинансировали её системную перестройку.

За три года Россия не просто "выжила” в новых условиях — она переформатировала внешнеэкономический контур. Китай, Индия, страны Глобального Юга и арабского мира стали не просто новыми пунктами назначения, а полноценными элементами альтернативной логистики и торговли. Линии поставок перепроложены, каналы расширены, стратегические альянсы — пересобраны. И это не запасный план, это уже норма.

Смерти вопреки

Отечественный бизнес, поначалу воспринимавшийся как временный дублёр ушедших транснационалов, начал осваивать главные роли. В ряде секторов — от агроиндустрии до ИТ — наблюдается рост. Некоторые ниши перешли под контроль российских компаний, а импортозамещение из ироничного лозунга постепенно превращается в инфраструктурную практику. Ключевое отличие: теперь это не вопрос амбиций, а выживания и прагматики.

Высказывание президента Владимира Путина о том, что "извинений недостаточно" для возвращения западного бизнеса, — не просто реплика на эмоциях, а стратегический сигнал. Логика допусков вытесняет логику открытого рынка: "хотите вернуться — сначала докажите, что вы нам нужны". И желательно не словами, а делами — сохранили ли вы цепочки поставок, готовы ли работать по новым правилам игры, понимаете ли, где вы находитесь геополитически.

Любопытно, что наибольшие шансы на возвращение — у тех, кто "ушёл, но не совсем": сохранил схемы, продолжал контакты, не сжигал мосты. И не русофобствовал! В новой системе ценностей надёжность — это не PR-кампания, а способность тихо и стабильно делать своё дело. В таком раскладе крупный бренд без технологий превращается в красивую упаковку, а небольшой поставщик с реальным продуктом — в партнёра.

Своим не расслабляться!

Это, конечно, и внутренний сигнал: российский бизнесу пора перестать думать о себе как о "временной подмене". Государство даёт понять: вакантные места можно занимать всерьёз и надолго. Экономическое пространство перераспределяется — не на время, а по новой логике. Ирония судьбы: попытка остановить экономическое развитие России запустила процесс, в котором национальный интерес стал главным фильтром допуска.

И, возможно, главное: прежняя зависимость от внешних факторов больше не воспринимается как "естественная" среда. Напротив, то, что раньше считалось плюсом — доступ к глобальному рынку, приток иностранных инвестиций — теперь проверяется на соответствие суверенным интересам. Это уже не рынок в классическом смысле, а система с правилами, где открытость — не право, а допуск.

Всё это, разумеется, не означает, что впереди только победы и рост. Но и вернуться к 2021 году уже не получится — мосты, даже если не сожжены, всё равно перекрыты. А впереди — долгий путь, на котором важны не аплодисменты, а устойчивость конструкции.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы азия запад китай индия бизнес санкции владимир путин импортозамещение
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