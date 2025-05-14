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Олег Артюков

Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций

3:00
Экономика

В результате санкций западных стран экономика России столкнулась с серьёзными вызовами, оказавшись отрезанной от международных финансовых систем. Речь не только об ограничениях на доступ к зарубежным рынкам капитала, но также и блокировке значительных денежных средств, что создало дополнительные сложности для экономики.

золото
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
золото

В подобной сложной экономической обстановке немногие государства смогли бы продержаться на плаву. Однако Россия сумела адаптироваться к новым условиям во многом благодаря такому решению, как активное накопление золотых резервов, говорится в материале издания Investing.

Начав очередной цикл закупок золота еще в 2014 году, российское правительство стремительно увеличивало свои резервы. За шесть лет Банк России смог нарастить свои запасы до примерно 40 миллионов унций, что эквивалентно примерно 1244 тоннам.

В этот период цены на золото колебались от 1100 до 1500 долларов за унцию, что создало привлекательные условия для таких инвестиций.

По мере развития кризиса, стоимость золота продолжала расти, и сегодня она превысила 3000 долларов за унцию. Это привело к тому, что стоимость российских золотых резервов увеличилась примерно на 96 миллиардов долларов, что зафиксировало рост на 72 процентов за указанный период, говорится в материале (перевод АБН24).

Его автор подчёркивает, что золото стало жизненно важным инструментом для поддержки российской экономики в условиях геополитической нестабильности и экономических санкций.

Анализ показывает, что если Россия не сможет вернуть свои заблокированные активы из запада, повышение стоимости её золотых резервов может компенсировать примерно треть потерь от замороженных сумм. Это позволяет Кремлю иметь достаточно значительную финансовую подушку безопасности в непростой ситуации.

Однако предусмотрительность российских властей не ограничилась использованием золота. Незадолго до эскалации напряжённости в отношениях с Западом, Россия предприняла целенаправленные действия по переводу активов Фонда национального благосостояния, что также повлияло на стабильность финансовой системы страны.

Следует отметить, что такие меры были направлены на защиту национальных интересов и готовность к потенциальным трудностям, что продемонстрировало стратегическое мышление правительства.

Эти действия показывают, что России удалось не просто выжить в условиях международной изоляции, но и создать стратегические резервы, которые могут помочь в будущем.

В долгосрочной перспективе успехи России в накоплении активов и диверсификации своих резервов могут стать примером успешной экономической политики, даже в условиях глобальной нестабильности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото санкции
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