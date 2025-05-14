Макрон признал, что у Запада нет оснований для изъятия активов России

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил позицию Парижа относительно замороженных российских активов, подчеркнув, что на данный момент у западных стран отсутствуют законные основания для их изъятия и использования.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

"У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", — сказал Макрон, отвечая на вопрос о возможном использовании самих активов, а не только доходов, получаемых от них.

По словам Макрона, Франция придерживается принципа уважения международного права и прав собственности, а конфискация активов без соответствующего правового решения может создать опасный прецедент. Он отметил, что обсуждения по этому вопросу продолжаются, однако решение должно быть строго в рамках права.

При этом президент Франции допустил возможность использования этих средств в будущем — после завершения конфликта — для "восстановления инфраструктуры Украины".

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года страны Евросоюза, а также члены Группы семи ввели беспрецедентные санкции против России, включая замораживание значительной части её валютных резервов.

По оценкам, общий объём замороженных активов составляет около 300 миллиардов евро (примерно 320 миллиардов долларов США). Из этой суммы более 200 миллиардов евро находятся на территории Европейского союза. Большая часть средств заморожена на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear, одной из крупнейших в мире платформ для хранения и расчётов по ценным бумагам.

Euroclear аккумулирует прибыль, полученную от инвестиций замороженных активов — в частности, доход от купонов по облигациям и другим финансовым инструментам.

Россия многократно осуждала заморозку своих активов, называя действия стран Запада "воровством" и нарушением международных норм.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые попытки конфискации будут рассматриваться как незаконные и повлекут за собой ответные меры. В частности, Россия может заморозить или использовать средства западных стран, находящиеся на её территории.

Такие меры могут включать национализацию имущества иностранных компаний, блокировку банковских счетов и отказ от возврата активов, принадлежащих государствам, участвующим в антироссийских санкциях.

По мнению ряда экспертов в области международного права, конфискация государственных активов без решения международного суда противоречит нормам суверенного иммунитета.

Использование активов без согласия России может подорвать доверие к международной финансовой системе и спровоцировать уход стран с развивающимися экономиками от резервов в долларах и евро в пользу альтернативных валют, таких как китайский юань.