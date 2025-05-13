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Любовь Степушова

Бразилия подключается к проекту "Росатома" по серийному производству малых АЭС

4:54
Экономика » Производство » Энергетика

"Росатом" выходит на серийное производство атомных станций малой мощности (АСММ). Вероятно, корпуса для станций будут производиться в Бразилии — союзнике РФ по БРИКС.

Макет АСММ "Росатом"
Фото: Госкорпорация "Росатом" by https://rosatomnewsletter.com/pt/2024/07/26/small-reactors-for-large-region/
Макет АСММ "Росатом"

Бразилия выходит на партнёрство с "Росатомом"

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Алешандри Силвейра заявил, находясь с визитом в Китае, что Бразилия заключит партнёрство с "Росатомом" "для разработки малых модульных реакторов (ММР)".

По его словам, учитывая уникальные компетенции "Росатома", президент РФ Владимир Путин дал указание консорциуму "как можно скорее вступить в партнерство с бразильским правительством". Тему лично поднял на праздновании Дня Победы президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. Сотрудничество начнётся с диагностики потенциала Бразилии. Силвейра подчеркнул, что небольшие реакторы можно устанавливать вблизи изолированных центров потребления, например в Амазонии.

"Вы сможете производить энергию там, где она вам нужна. И это чистая энергия, которая не загрязняет окружающую среду ", — подчеркнул министр.

Он также выступил в защиту возобновления работ на третьем блоке АЭС "Ангра" с "безопасной моделью управления", вероятно, тоже с помощью "Росатома". Сегодня в рамках долгосрочного контракта российская госкорпорация обеспечивает 100% потребности АЭС "Ангра" в обогащенной урановой продукции на период 2023–2027 годов.

"Росатом" выходит на серийное производство АСММ

Директор "Росатома" Алексей Лихачёв считает, что компания может предложить Бразилии — союзнику РФ по БРИКС, крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности — как наземных, так и плавучих.

"И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", — сказал Лихачёв агентству "РИА Новости".

И эти слова не имели бы смысла, если бы речь шла только о 2-3-х АСММ.

ММР имеют типичную рабочую мощность от 20 до 300 мегаватт (МВт). "Росатом" вышел с реакторами РИТМ-200Н на мировой рынок в этом году. Начато строительство АСММ мощностью 300 МВт в Узбекистане. В основу РИТМ-200Н заложен многолетний опыт эксплуатации на российских атомных ледоколах. В РФ строится такая станция в Якутии, и ещё запланированы на четырёх площадках.

Также в этом году Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве АСММ наземного базирования мощностью 110 МВт, с возможностью дальнейшего расширения до 330 МВт.

Кроме станций наземного базирования Росатом эксплуатирует единственную в мире плавучую атомную станцию "Академик Ломоносов", с перспективой также на базе реакторов РИТМ-200Н. Планируется, что к 2029 году плавучие АСММ начнут поставлять энергию для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке. "Росатом" также реализует проект микрореакторов "Шельф-М" мощностью до 35 МВт. Первая станция на базе этой технологии увидит свет к 2030 году.

"Мягкая сила" России в действии

Основными преимуществами АСММ являются модульность и масштабируемость, возможность быстрого и гибкого наращивания мощности, сокращение сроков строительства, экологичность, надежность электроснабжения и фиксированный тариф на электроэнергию в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, строительство АЭС станет драйвером экономического развития региона.

"Росатом" имеет в своём распоряжении широкий спектр передовых продуктов и технологий, включая системы безопасности АЭС с реакторами ВВЭР-1200, технологии замкнутого ядерно‑топливного цикла, продукты для ядерной медицины, методы обработки продукции ионизирующим излучением, композитные материалы и многое другое.

Это та "мягкая сила" России, о которой другие не могут и мечтать, поскольку влечёт за собой целый комплекс новейших уникальных технологий, логистики, полный цикл обслуживания, обучение персонала, лояльное отношение к России на местах. У "Росатома" с уникальными АСММ отличные перспективы, поскольку атомная энергетика переведена в разряд экологически чистых. А Бразилия уловила этот тренд первой.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы росатом бразилия
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