В Брюсселе пожаловались на компании, которые хотят торговать с Россией

3:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас выразила обеспокоенность тем, что европейские компании продолжают взаимодействовать с Россией, несмотря на действующие санкции.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

В ходе выступления в Копенгагене она заявила, что обход санкций остаётся серьёзной проблемой, требующей как дипломатических, так и юридических усилий внутри самого ЕС.

Каллас подчеркнула, что Брюссель уже ввёл уголовную ответственность за нарушение санкционного режима, однако это не остановило стремление ряда европейских компаний зарабатывать на российском рынке.

По её словам, причина затягивания конфликта на Украине кроется, в том числе, в недостаточно жёстком давлении со стороны Европы. В связи с этим дипломат призвала обратить внимание не только на третьи страны, которые способствуют обходу ограничений, но и на внутренние проблемы, включая европейский бизнес, торгующий с Россией в обход установленных правил.

По данным Европейского совета по международным отношениям, в 2023 году около восьми процентов европейских компаний, покинувших Россию в 2022 году, позже восстановили деловую активность в стране через дочерние структуры или аффилированные предприятия.

Кроме того, согласно отчету Еврокомиссии, общий объём торговли ЕС и России сократился более чем на 50 процентов с начала конфликта в Украине, однако часть поставок продолжается через страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления во вторник на XX съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" сообщил, что крупные иностранные компании обращаются с просьбами о возвращении на российский рынок.

По словам главы государства, к подобным обращениям следует подходить с прагматичной точки зрения: если сотрудничество выгодно, то компании могут вернуться, если же нет — Россия вправе отказать, ссылаясь на прежнее поведение этих компаний и политическую обстановку.

Путин отметил, что часть западного бизнеса уходила из России под давлением внешнеполитических факторов, а не по собственной воле, и поэтому заслуживает "человеческого отношения".

Однако он подчеркнул, что одних извинений недостаточно — особенно в случае с теми компаниями, которые не только покинули российский рынок, но и открыто критиковали страну, а также оказывали поддержку украинской стороне, включая финансовую помощь ВСУ.

На фоне этих заявлений сохраняется напряжённость между ЕС и Россией, в том числе в экономической плоскости. Евросоюз продолжает расширять санкционные списки: только в 2024 году были введены новые ограничительные меры в отношении российских банков, энергетических компаний и поставок продукции двойного назначения.

В ответ Россия усиливает экономическое сотрудничество с странами БРИКС, Азии и Ближнего Востока, стремясь компенсировать потерю европейских инвестиций и технологий.