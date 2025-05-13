Россия и Китай ускорят работу над реализацией проекта "Сила Сибири-2"

Реализация масштабного инфраструктурного проекта, газопровода "Сила Сибири-2", может ускориться после соответствующего поручения лидеров России и Китая. На встрече глав двух государств было принято решение ускорить координацию усилий по запуску проекта, который имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, в настоящее время уже завершена подготовка проектной документации и технико-экономического обоснования газопровода. Основным остающимся вопросом остаётся согласование коммерческих условий, включая объёмы поставок и ценовые параметры.

Ранее китайская сторона высказывала заинтересованность в увеличении импорта российских энергоресурсов. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подчеркивал, что маршрут через Монголию выглядит предпочтительнее по сравнению с казахстанским направлением, где действующий газопровод функционирует на предельной мощности.

Монголия же, в отличие от Казахстана, не имеет собственных газовых экспортных амбиций, что делает её более удобным транзитёром.

Эксперты отмечают, что позиция Китая в переговорах во многом обусловлена осторожностью, вызванной предыдущим опытом сотрудничества с российским энергетическим сектором. В частности, инвестиции китайских компаний в проект "Арктик СПГ 2" не оправдали ожиданий из-за последующих санкционных ограничений и нестабильной внешнеполитической обстановки.

Дополнительные сложности вызваны стремлением Казахстана усилить собственное присутствие на энергетическом рынке КНР, что создаёт конкуренцию российскому газу.

На фоне этих факторов маршрут через Монголию стал наиболее реалистичной опцией, и, по словам Новака, обсуждение альтернативных направлений не ведётся. Проект предполагает строительство газотранспортной магистрали, способной ежегодно поставлять до 50 млрд кубометров природного газа.

В 2022 году были начаты инженерно-геологические изыскания на территории предполагаемой трассы, однако реализация проекта была временно приостановлена в связи с изменениями в мировой экономике и трудностями с привлечением финансирования.

Предварительная стоимость строительства оценивается в пределах 10-15 миллиардов долларов. Газопровод должен соединить сибирские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Оттуда газ будет распределяться по внутренней сети КНР, обеспечивая стабильность поставок в регионы с растущим спросом на энергоресурсы.

Для России проект "Сила Сибири-2" является ключевым элементом стратегии по переориентации экспорта энергоресурсов после значительного сокращения поставок в Европу.

Китай, со своей стороны, заинтересован в диверсификации энергетических источников, снижении зависимости от сжиженного природного газа и ограничении влияния ценовых колебаний на мировом рынке.