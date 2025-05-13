Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия подготовила ответ на масштабные санкции США

3:30
Экономика

Россия предпринимает меры по диверсификации экспорта товаров, которые могут оказаться под угрозой в случае введения США новых масштабных санкций. Об этом сообщил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Кику в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

По мнению представителя Минфина, политика Вашингтона способствует нарастанию напряжённости в международных отношениях и отталкивает страны, заинтересованные в продолжении сотрудничества с Москвой.

В качестве примера он упомянул Китай, который, несмотря на давление, не всегда следует в русле решений США, предпочитая действовать исходя из собственных интересов.

На сегодняшний день товарооборот между Россией и США достиг минимальных значений за последние три десятилетия. С начала 2024 года он составляет около 3,5 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с 1992 года.

Основными статьями российского экспорта в США остаются минеральные удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы, включая палладий и родий, широко используемые в промышленности, особенно в производстве катализаторов и электронной техники.

В ответ на угрозу новых санкций российские власти продолжают развивать механизмы, направленные на снижение их воздействия на экономику. В частности, рассматриваются альтернативные рынки сбыта и укрепление сотрудничества с дружественными странами в рамках форматов БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Новая волна санкционной риторики исходит от американских законодателей. Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм*, считающийся близким союзником президента Дональда Трампа, сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего так называемые "сокрушительные санкции" против России. По данным агентства Bloomberg, инициатива уже получила поддержку 72 сенаторов.

Документ предусматривает целый ряд жёстких экономических мер в случае, если Россия откажется от начала мирных переговоров с Украиной. Среди предложений — введение 500-процентных импортных пошлин на продукцию из стран, продолжающих закупки российских энергоресурсов, включая нефть, газ, нефтепродукты и уран. Также планируется запрет для американских граждан на приобретение российского суверенного долга.

По словам Грэма, эти меры рассчитаны на нанесение значительного ущерба российской экономике и должны стать действенным инструментом давления. Он охарактеризовал законопроект как часть политической стратегии, отражающей официальную позицию сената США, в которой Россия представлена в качестве главной угрозы.

На фоне растущего санкционного давления Москва наращивает экономическое взаимодействие с азиатскими и ближневосточными странами, стремясь сократить зависимость от западных рынков и финансовых институтов. Одним из приоритетов остается укрепление внутреннего производства и расширение логистических цепочек через альтернативные маршруты, такие как Северный морской путь и международный транспортный коридор "Север — Юг".

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы санкции экспорт
Новости Все >
Крутится, как юла, и не может остановиться: что на самом деле происходит с собакой
Соседский кот — не проблема, если знаете секрет, который отпугнёт его в два счёта
Гардероб под суд: обувь, за которую мода больше не ручается
5 самых экологически чистых курортов Черноморского побережья: туда ехать безопасно, считают эксперты
Мелочь, о которой забывают владельцы домов: защищает от поражения током за доли секунды
Лекарственное растение удивило учёных: найдено мощное средство против гриппа
Жизнь по-грантовски: новая комплектация удивила ценой
Яичница по ГОСТу: как в столовой — просто, сытно, по правилам
Как гребля поможет похудеть без бега и диет — эффект удивит
Блюда русской кухни, пришедшие к нам из-за рубежа
Сейчас читают
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию
Новости спорта
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию Аудио 
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри
Еда и рецепты
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер Доверие вопреки шаблонам: Россия стала примером устойчивости в эпоху разочарованной демократии Юрий Бочаров Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Как гребля поможет похудеть без бега и диет — эффект удивит
Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны
Блюда русской кухни, пришедшие к нам из-за рубежа
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Что увидит астронавт перед тем, как исчезнуть в чёрной дыре
Патчи подождут: эти травяные компрессы спасают глаза от мешков и синевы за 15 минут
Райский уголок в Европе: пляж лучше чем на Мальдивах
Доверие вопреки шаблонам: Россия стала примером устойчивости в эпоху разочарованной демократии
Реальный пассивный доход: эксперт назвал сумму вклада, которая заменит работу
Медвежья болезнь: британец может есть только желатиновых мишек — что с ним происходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.