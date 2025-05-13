Россия подготовила ответ на масштабные санкции США

3:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия предпринимает меры по диверсификации экспорта товаров, которые могут оказаться под угрозой в случае введения США новых масштабных санкций. Об этом сообщил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Кику в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

По мнению представителя Минфина, политика Вашингтона способствует нарастанию напряжённости в международных отношениях и отталкивает страны, заинтересованные в продолжении сотрудничества с Москвой.

В качестве примера он упомянул Китай, который, несмотря на давление, не всегда следует в русле решений США, предпочитая действовать исходя из собственных интересов.

На сегодняшний день товарооборот между Россией и США достиг минимальных значений за последние три десятилетия. С начала 2024 года он составляет около 3,5 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с 1992 года.

Основными статьями российского экспорта в США остаются минеральные удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы, включая палладий и родий, широко используемые в промышленности, особенно в производстве катализаторов и электронной техники.

В ответ на угрозу новых санкций российские власти продолжают развивать механизмы, направленные на снижение их воздействия на экономику. В частности, рассматриваются альтернативные рынки сбыта и укрепление сотрудничества с дружественными странами в рамках форматов БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Новая волна санкционной риторики исходит от американских законодателей. Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм*, считающийся близким союзником президента Дональда Трампа, сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего так называемые "сокрушительные санкции" против России. По данным агентства Bloomberg, инициатива уже получила поддержку 72 сенаторов.

Документ предусматривает целый ряд жёстких экономических мер в случае, если Россия откажется от начала мирных переговоров с Украиной. Среди предложений — введение 500-процентных импортных пошлин на продукцию из стран, продолжающих закупки российских энергоресурсов, включая нефть, газ, нефтепродукты и уран. Также планируется запрет для американских граждан на приобретение российского суверенного долга.

По словам Грэма, эти меры рассчитаны на нанесение значительного ущерба российской экономике и должны стать действенным инструментом давления. Он охарактеризовал законопроект как часть политической стратегии, отражающей официальную позицию сената США, в которой Россия представлена в качестве главной угрозы.

На фоне растущего санкционного давления Москва наращивает экономическое взаимодействие с азиатскими и ближневосточными странами, стремясь сократить зависимость от западных рынков и финансовых институтов. Одним из приоритетов остается укрепление внутреннего производства и расширение логистических цепочек через альтернативные маршруты, такие как Северный морской путь и международный транспортный коридор "Север — Юг".

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов