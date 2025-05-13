В России запустят первое производство алкалиновых батареек

8:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская экономика переживает эпоху трансформации, и перед отечественными предпринимателями открываются новые горизонты. Самые амбициозные и дальновидные из них активно осваивают те ниши, которые освободили покинувшие рынок зарубежные компании.

Фото: Фото из личного архива Дениса Корнилова Денис Корнилов, доктор технических наук, основатель первого завода гальванических батареек в России

В числе таких первопроходцев — Денис Корнилов, доктор технических наук, изобретатель, автор 11 патентов и более 60 научных публикаций. С 2011 года он активно занимался разработкой химических источников тока, изучал их рынок, в 2022 году приступил к производству литий-ионных аккумуляторов, а в 2025 году собирается запускать первое в России производство алкалиновых батареек. С ученым и предпринимателем, который готовится открыть принципиально новую страницу в истории российских химических источников тока, мы поговорили о планах, перспективах и о том, как зарождаются действительно масштабные идеи.

От идеи до реализации

Идея об открытии производства алкалиновых батареек в России появилась у Дениса Корнилова в 2016 году. Возникла она не на пустом месте — ученый сам занимался исследованиями и анализировал рынок этой продукции. Он выяснил, что предприятия в стране, конечно, были и даже работали, но либо в плоскости бизнеса и получения прибыли, либо для нужд специализированного сектора — ВПК, космос, нефть и газ. В первом случае о научном подходе к производству не было и речи. Поэтому на рынке и царил импорт: из-за рубежа ежегодно ввозили партии батареек на общую сумму в 140 миллионов долларов. Причем на литиевые батарейки приходилась меньшая часть этого объема — от 15 до 20%.

"Стало очевидно: несмотря на то, что литиевые батарейки имеют более высокую энергоемкость и казалось бы более привлекательны для потребителей, их объем рынка значительно уступает алкалиновым, поскольку литиевые существенно дороже", — отмечает изобретатель.

Начало было положено, и дальше предстояло разобраться в технологии производства гальванических элементов, провести расчет рентабельности производства. Корнилов приступил к поиску производителей сырьевых материалов, начал закупать образцы для анализа. Однако специализированного лабораторного оборудования для этих целей не было. Так что следующей задачей стала разработка конструкторской документации на оборудование и его изготовление. Только после этого сырьевые материалы удалось протестировать — успешно, путем изготовления опытных образцов батареек в форм-факторе АА и ААА.

"Для завершения расчета рентабельности производства алкалиновых батареек необходимо было иметь сведения о производственной линии, а именно ее производительности, потребляемой энергии, требующихся условий и персонала. И это оказалось самым сложным вопросом. Лишь спустя несколько месяцев поиска и посещения специализированных международных выставок удалось найти разработчика и производителя соответствующего оборудования", — вспоминает изобретатель.

Корнилов отмечает: именно тогда он и понял, почему в России до сих пор не производили алкалиновые батарейки. Выяснилось, что объем их потребления достаточно большой, поэтому для выпуска требуется высокотехнологичная, полностью автоматизированная производственная линия со скоростью производства от 120 батареек в минуту. И сегодня таким уникальным оборудованием обладают не многие компании в мире.

Оценивая риски и экономические перспективы

Тематика производства химических источников тока очень актуальна и популярна. Практически каждый день мы видим новости о недавно разработанных литий-ионных аккумуляторах, о начале их применения в электромобилях, электроавтобусах, повербанках. Казалось бы, в таких условиях рынок алкалиновых батареек должен стагнировать, а заниматься их производством нет никакого смысла. Денис Корнилов отмечает: все упирается в экономику.

"Важный аргумент в пользу размещения в России производства алкалиновых батареек — это выпуск на территории страны требующихся сырьевых материалов в больших объемах. Что со своей стороны позволяет выпускать гальванические элементы с минимальными логистическими затратами, и с исключением зависимости от колебаний мировых цен, и возможными перебоями в поставках", — рассуждает Корнилов. Но отмечает, что есть и еще один аргумент, на протяжении нескольких десятилетий Российский рынок алкалиновых батареек контролируется зарубежными брендами, однако за последние два года некоторые известные компании покинули российский рынок, что привело к обилию контрафактных товаров, от которых потребители батареек не защищены, и наличие отечественного производства позволит им приобретать качественную продукцию. Таким образом запуск производства алкалиновых батареек является крайне актуальным.

Импортозамещение на сто процентов

Технология производства алкалиновых батареек к настоящему моменту понятна, на ее изучение ушло немало времени. Появилось понимание требований к сырью и материалам, удалось найти их производителей как в России, так и в странах СНГ. То есть, для производства все необходимое есть, отмечает Корнилов.

"Из Китая будем поставлять только корпусные элементы для батареек. Однако сегодня уже удалось найти разработчика и производителя специализированного оборудования, и при должном уровне сбыта будет целесообразным запустить собственный участок изготовления корпусов и крышек", — делится изобретатель своими планами.

Сам завод будет открыт в Москве, и это, по словам Корнилова, связано с рядом экономических факторов. Стоимость доставки сырья и материалов из регионов в Москву обходится дешевле, чем в обратном направлении. Связано это с тем, что Московский регион остается ключевым логистическим узлом страны.

Производительность линии по выпуску алкалиновых батареек составляет от 120 до 150 штук минуту, а сама она представляет собой целый каскад последовательно связанных высокотехнологичных машин, выполняющих определенные операции. Они автоматизированы, то есть для контроля и поддержания производственного процесса требуется всего несколько специалистов. Поскольку опыта работы на подобном оборудовании в России ни у кого нет, для будущих технологов и инженеров по эксплуатации была организована зарубежная стажировка на действующих производственных линиях.

Достойный конкурент зарубежным брендам

"Основная цель проекта — это создание и развитие первого в истории России производства алкалиновых батареек, способного конкурировать с именитыми зарубежными брендами. На текущий момент заложенные производственные мощности перекрывают лишь 8% российского рынка, долгосрочные цели конечно же связаны с увеличением доли рынка", — отмечает Корнилов.

На новом заводе будут выпускаться батарейки под брендом "Наша батарейка" трех категорий. Первая — "Оптимум", элементы с низкой стоимостью, но с длительностью службы выше в сравнении с аналогами. Вторая — "Премиум", способные обеспечить длительность работы на уровне лучших мировых брендов. Третья — "Рекорд". Эти элементы могут обеспечить длительность работы устройств, превышающую лучшие мировые бренды. Выпускаться алкалиновые батарейки будут в типоразмерах АА, так называемые "пальчиковые", и ААА — "мизинчиковые".

"Линейка продукции рассчитана на охват широкой аудитории. Это потребители, использующие измерительные приборы, такие как тонометры, мультиметры, пирометры или устройства, требующие длительной работы без замены батареек, например фотоловушки. Для которых будут выпускаться батарейки категории "Рекорд”, — рассказывает Корнилов.

Конкуренции изобретатель не боится, поскольку продукция, по его словам, будет иметь целый ряд преимуществ. Это будут батарейки, изготовленные по последнему слову техники, высокого качества, что стало возможным благодаря глубокой научной проработке технологии производства химических источников тока.

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