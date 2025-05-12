США не выполнили ни одной из задач тарифной войны с Китаем, но сохранили лицо

В Китае опровергают версию западных СМИ о том, что США сохранили импортную пошлину на китайские товары в размере 30%, в то время как Китай оставил её на уровне 10%. Так кто же выиграл тарифную войну?

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О чём говорится в соглашении Китая и США по тарифам

Переговоры по торговым тарифам прошли между КНР и США 10-11 мая в Женеве. С американской стороны их вел министр финансов Скотт Бессент, с китайской — вице-премьер Хэ Лифэн.

Как говорится в соглашении, стороны отменили 91% тарифов введённых после 2 апреля (период эскалации) и приостановили действие еще 24% тарифов с льготным периодом в 90 дней, введённых США 2 апреля и ответными мерами Китая. Другими словами, обе стороны сохранят только 10% тарифов на товары, сохранив при этом импортную взаимную ставку на них в размере 10 процентов.

Китай пообещал, что примет меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер, принятых против Соединенных Штатов с 2 апреля 2025 года. Наиболее вероятной мерой является отмена контроля за экспортом редкоземельных металлов.

Интерпретация американских СМИ

В интерпретации западных СМИ отмечается, что Вашингтон сохраняет 30% пошлину для Китая (10% базовая пошлина + якобы 20% повышенная "пошлина на фентанил").

"США снизят свои пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит свои пошлины на американский импорт со 125% до 10%", — пишет Financial Times.

The New York Times объясняет, что "Трамп ранее обвинил Китай в неспособности принять адекватные меры по предотвращению поставок фентанила в США и поэтому ввел 20%-ный штрафной тариф на китайский экспорт. И этот тариф якобs до сих пор не отменен.

Действительно, Трамп ввёл эти пошлины в начале февраля и начале марта, и о них ничего в соглашении не говорится.

Вашингтон сохранил лицо

Как указывают китайские эксперты, Трамп до объявления "Дня освобождения США" 2 апреля ввёл два 10% "фентаниловых тарифа" на все китайские товары, а Китай быстро ответил точечными тарифами в размере 10% и 15 % на некоторые товары, которые не были включены в последующую статистику, в отличие от американского единого тарифа. В результате чего было заявлено, что "США ввели 145% на Китай, а Китай ввел 125% на Соединенные Штаты.

"Как ясно из текста соглашения, условия Китая и США полностью равны, оба снижают действующую ставку до 10% в течение 90 дней. Если по истечении 90 дней соглашение не будет достигнуто, тарифы будут увеличены до 34%", — пишет колумнист Ху Сицзинь в "Глобал Таймс" в статье "Принцип равенства одержал знаменательную победу в китайско-американских переговорах".

Американцы любят сохранять лицо, считает он.

Министр торговли Китая на соответствующий вопрос посоветовал читать договор.

США проиграли Китаю в торговой войне

Как бы то ни было, США не выполнили поставленные цели в торговой войне с Китаем. Первая — увеличить доходы от пошлин, вторая — сократить торговый дефицит, третья — вернуть производство в США и четвертая — нанести удар по Китаю. Судя по всему, главным фактором, отменившим высочайшие тарифы на Китай, стали внутренние проблемы США — крушение фондового рынка и рынка облигаций, ослабление доллара, жалобы населения на инфляцию, дефицит товаров, давление американского бизнеса, неспособного вернуться в США. А также твёрдая позиция Китая.

Китай использовал конфликт как повод для ускоренной внутренней адаптации и внешней переориентации на каналы параллельного экспорта в США. 10 % тарифов на свой импорт в США — это не та сумма, из-за которой будет волноваться Китай. Во-первых, она будет переложена на американского потребителя, а во-вторых, Китай понизит курс юаня, чтобы повысить привлекательность своего экспорта.

Для РФ "мирное соглашение" КНР и США стало выгодным, цена на нефть сразу поползла вверх.