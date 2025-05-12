Россия планирует стать главным поставщиком газа в страны Азии

4:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия намерена значительно увеличить объёма экспорта трубопроводного природного газа, доведя их до 197 миллиардов кубометров к 2036 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье, опубликованной в журнале "Энергетическая политика". Согласно заявленным целям, к середине XXI века Россия планирует укрепить свои позиции на международных рынках и стать ведущим поставщиком газа в страны Азии.

Новак подчеркнул, что приоритетной задачей остается сохранение высоких объёмов добычи природного газа, а также поступлений в федеральный бюджет от экспорта углеводородов. Для достижения этих целей правительство сосредоточится на масштабной модернизации и расширении магистральной газотранспортной инфраструктуры страны.

Одним из ключевых проектов, по словам вице-премьера, станет строительство газопровода "Сила Сибири-2", который соединит месторождения Ямала с Китаем через территорию Монголии. Этот маршрут позволит значительно диверсифицировать экспортные поставки, уменьшив зависимость от европейского направления, где спрос на российский газ сократился на фоне геополитической напряженности и перехода ЕС к альтернативным источникам энергии.

Также продолжается реализация проекта соединения уже действующего газопровода "Сила Сибири-1" с системой "Сахалин — Хабаровск — Владивосток". Это создаст единую систему газоснабжения на востоке России, обеспечивая более гибкую и устойчивую логистику поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Южную Корею и, потенциально, Японию.

Кроме того, Россия активно развивает дальневосточный маршрут поставок газа. Речь идет о расширении инфраструктуры на Сахалине и в Приморском крае, включая строительство новых компрессорных станций и морских терминалов для сжиженного природного газа. Эти меры позволят увеличить объёмы экспорта не только по трубопроводам, но и в виде СПГ, который более универсален с точки зрения логистики.

Для обеспечения технологической независимости в условиях санкционного давления российская газовая отрасль сосредоточилась на разработке собственных технологий производства бесшовных труб и труб большого диаметра, которые ранее в значительной степени импортировались.

Параллельно Россия усиливает сотрудничество с дружественными странами — такими как Китай, Индия, Иран, ОАЭ — по линии кооперации в сфере энергетики, совместного строительства инфраструктурных объектов и заключения долгосрочных контрактов на поставки газа.

Одним из новых направлений может стать формирование схем своповых поставок, при которых газ, предназначенный для одной страны, может быть перенаправлен на другие рынки через партнёров, что повысит гибкость и эффективность экспортной политики.

Согласно данным Энергостратегии России до 2050 года, в 2023 году объем трубопроводного экспорта составил 101 миллиард кубометров. При целевом сценарии этот показатель должен достичь 151 миллиарда кубометров к 2030 году. Рост до 197 миллиардов к 2036 году станет значительным достижением, особенно в условиях сокращения поставок в Европу и необходимости переориентации на Азию.

Эксперты отмечают, что достижение таких показателей возможно при условии стабильного спроса на газ в странах Азии, в первую очередь в Китае, где продолжает расти промышленное производство и энергопотребление. Также на руку России играет постепенный отказ ряда азиатских стран от угля в пользу более экологичного природного газа.

Таким образом, реализуемые проекты и стратегические инициативы свидетельствуют о серьёзных амбициях России укрепить позиции на глобальном газовом рынке и адаптироваться к новым геоэкономическим реалиям.