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Олег Артюков

Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России

Экономика

Европейские государства заморозили активы Центробанка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Основная часть этих средств хранится на счетах бельгийской международной клиринговой палаты Euroclear — одного из крупнейших мировых финансовых институтов, специализирующихся на расчетах и хранении ценных бумаг.

евро
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain
евро

Под управлением Euroclear находятся активы государств, институциональных инвесторов и частных лиц на триллионы долларов.

Недавно стало известно о намерении Euroclear приступить к частичной конфискации российских активов на сумму около трёх миллиардов долларов. Эти средства предполагается использовать для компенсации убытков западным инвесторам, чьи активы ранее были арестованы или национализированы в России в ответ на санкционное давление.

В материале издания Bitcoin. com News отмечается, что Euroclear уже уведомила своих клиентов о подготовке таких мер, указав на юридическое основание для будущих компенсаций.

Эксперты предупреждают о возможных тяжёлых последствиях подобных действий. В первую очередь, это может создать прецедент, способный поколебать основы глобальной финансовой системы, подорвав доверие к международным расчетным структурам.

Серьёзные риски возникают для активов, размещённых в подобных институтах, включая суверенные резервы других стран, говорится в материале (перевод АБН24).

Аналитики отмечают, что Euroclear контролирует порядка 200 миллиардов долларов из 300 миллиардов замороженных российских активов. Таким образом, любые меры по изъятию этих средств могут не только вызвать ответную реакцию Москвы, но и поставить под угрозу деятельность самой компании.

Существует вероятность, что Россия подаст судебные иски против Euroclear в других юрисдикциях, включая Гонконг и другие азиатские страны, где у компании имеются филиалы. В случае успешного судебного давления счета Euroclear могут быть заморожены, что может затормозить её деятельность и нанести удар по европейскому финансовому рынку. В результате Европа может потерять триллионы евро.

Американский финансист и эксперт по международным расчетам Джеймс Рикардс выразил мнение, что конфискация российских активов приведёт к серьёзной эскалации. По его словам, Россия может предпринять симметричные или асимметричные шаги в ответ, включая давление на другие финансовые институты, а также действия, направленные на подрыв доверия к международной финансовой инфраструктуре, контролируемой Западом.

В декабре 2024 года генеральный директор Euroclear Валери Урбен также выражала обеспокоенность возможными последствиями изъятия российских средств. Она подчёркивала, что Россия может подать юридические иски с требованием вернуть арестованные активы, что создаёт дополнительные правовые и политические риски.

История с российскими активами в Euroclear уже стала предметом обсуждения на уровне Европейского союза и Группы семи. Так, Еврокомиссия и правительства стран Группы семи обсуждают механизм использования доходов от замороженных активов, однако большинство юристов указывают на юридическую сложность и опасность полного отчуждения активов без соответствующего международного решения.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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