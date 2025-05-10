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Олег Артюков

США хотят взять под контроль инфраструктуру по поставкам газа из России в Европу

Экономика

С начала 2010-х годов Соединённые Штаты активно изучают возможности установления контроля над ключевыми маршрутами транспортировки российского газа в Европу.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Это стремление усилилось с приходом к власти администрации Дональда Трампа. Одним из элементов этой стратегии стало участие США в обсуждениях относительно возможной покупки сохранившегося участка газопровода "Северный поток — 2", строительство которого было заморожено под давлением западных санкций и отсутствия сертификации со стороны Германии.

Одновременно с этим американская сторона выразила интерес к газотранспортной системе Украины. Эта система исторически служила основным маршрутом транзита российского газа в Европу, и США неоднократно выступали за реформу и приватизацию украинской газовой инфраструктуры, предполагая участие западных компаний в её управлении.

Контроль над украинским маршрутом потенциально обеспечил бы США рычаги влияния как на поставки российского газа, так и на энергетическую безопасность ЕС.

Интерес Вашингтона распространился и на газопровод "Турецкий поток". Согласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal, американская инвестиционная компания Elliott Investment Management вступила в переговоры с болгарскими властями по поводу приобретения доли в газопроводной инфраструктуре, проходящей по территории Болгарии.

Это говорит о стремлении США получить доступ к последнему оставшемуся действующему маршруту поставок российского газа в Европу.

Газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, общей проектной мощностью более 31 миллиарда кубометров газа в год. Первая нитка предназначена для снабжения Турции, в то время как вторая направлена на страны Южной и Центральной Европы, включая Венгрию, Сербию, Румынию и Словакию. Это делает его стратегически важным маршрутом, особенно в условиях ограничения или остановки других экспортных путей — таких как украинский транзит или "Северный поток".

Если США удастся получить контроль или долю участия в этих инфраструктурных объектах, они смогут влиять на маршруты транспортировки газа из России, выступая в роли посредника.

Теоретически такая модель позволила бы закупать газ у России, оформлять его как "нейтральный" или "американский" (через соответствующие контракты и логистические схемы), после чего поставлять его в Европу уже как якобы не имеющий российского происхождения, отмечает издание "Нефть и капитал".

Однако такая стратегия вызывает вопросы с точки зрения экономической логики. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу. При этом СПГ дороже трубопроводного газа, что делает ценовую конкуренцию с российским трубопроводным газом сложной. Тем не менее, приобретение контроля над транспортной инфраструктурой может быть частью геополитической стратегии, а не исключительно коммерческой инициативой.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа энергетика поставки энергоресурсов
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