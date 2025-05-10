Formiche: Россия увеличила золотой запас на 96 млрд долларов за три года

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото считается одним из древнейших и наиболее ценных активов в истории человечества. Несмотря на периоды снижения интереса к нему, человечество снова и снова возвращалось к этому драгоценному металлу.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Россия располагает одними из крупнейших золотых запасов в мире, и это может сыграть ключевую роль в её будущем, говорится в материале итальянского издания Formiche.

Западные санкции привели к тому, что Россия потеряла значительную часть экспорта углеводородов на европейском направлении, а также утратила доступ к зарубежным активам в Европе на сумму порядка 200 миллиардов долларов. Эти средства остаются замороженными, и их судьба остаётся неопределённой.

В условиях санкционного давления золотой запас может стать важным инструментом поддержки российской экономики. На фоне прогнозов о возможном крахе экономики России со стороны западных аналитиков, наличие крупных запасов золота приобретает особую значимость. Слитки, хранящиеся в российских резервах, способны сыграть роль стабилизирующего ресурса, говорится в материале (перевод АБН24).

В условиях глобальной нестабильности золото вновь стало наиболее надёжным финансовым инструментом. Возросший спрос на него привёл к резкому росту цен, что благоприятно сказалось на государствах, успевших вложиться в этот актив до начала роста. В числе таких стран оказалась и Россия.

С начала года цены на золото выросли на 20 процентов, достигнув отметки в 3100 долларов за унцию. Это привело к увеличению объёма суверенных золотых резервов у государств, в том числе у России.

С начала 2022 года стоимость российских золотых запасов возросла на 96 миллиардов долларов, что позволяет стране частично компенсировать убытки от санкционного давления.

Таким образом, рост цен на золото выступает в роли финансовой страховки. Даже если Россия не сможет вернуть свои замороженные активы в Европе, повышение стоимости золота может покрыть примерно треть возможных потерь.

Стоит заметить, что некоторые западные эксперты всё больше отмечают растущее значение драгоценных металлов в мировой финансовой системе. Впрочем, в политике властей стран Запада пока всё остаётся по-прежнему. Значение золота не то чтобы игнорируется, но и серьёзного значения ему не придаётся.