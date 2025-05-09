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Дмитрий Плотников

Почему в СССР боялись летать и как с этим боролся Аэрофлот

3:03
Экономика » Производство » Авиация

Несмотря на развитую сеть внутренних и международных авиалиний, страх перед полётами в Советском Союзе был довольно распространён.

Reise nach Baku - باکی - Баку́ - mit der Aeroflot - Аэрофлот - Kofferanhänger
Фото: commons.wikimedia.org by Lupus in Saxonia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Reise nach Baku - باکی - Баку́ - mit der Aeroflot - Аэрофлот - Kofferanhänger

Причин у этого было несколько: от технических особенностей первых самолётов до отсутствия прозрачности в информации о происшествиях. Однако "Аэрофлот" — главный авиационный перевозчик СССР — активно работал над тем, чтобы изменить отношение граждан к авиации.

Причины страха

1. Аварии и катастрофы

Информация о крушениях тщательно скрывалась, но слухи и рассказы очевидцев распространялись быстро. Отсутствие открытой статистики и жуткие рассказы "очевидцев"  усиливало недоверие к безопасности полётов.

2. Шумные и трясущиеся самолёты

Многие модели, особенно в 50-60-х годах, были громкими, вибрация ощущалась на всём протяжении полёта, а турбовинтовые двигатели создавали ощущение "опасного" транспорта.

3. Плохое информирование пассажиров

Редкие объявления, отсутствие подробной информации о маршруте и возможных задержках вызывали у советских пассажиров тревогу и ощущение потери контроля.

4. Неудобства и стресс в аэропортах

Длинные очереди, строгая досмотровая зона, грубость персонала — всё это не способствовало созданию атмосферы доверия.

 

Как компания "Аэрофлот" боролась с фобией

1. Популяризация авиации в СМИ

В газетах, на телевидении и в кино активно демонстрировались преимущества полётов. Показывали безопасность, скорость и даже романтику путешествий.

2. Психологическая подготовка

В некоторых крупных городах были даже "курсы для боящихся летать" — своего рода лекции, где объясняли принципы полёта и рассказывали о надёжности самолётов.

3. Работа с персоналом

Стюардесс обучали быть вежливыми, обходительными и создавать "уверенность" в салоне. Их облик (униформа, макияж, поведение) был тщательно стандартизирован.

4. Повышение технической культуры

В 70-80-е годы парк самолетов активно модернизировался. Появлялись более комфортные и надёжные модели — Ту-154, Ил-86, Як-42.

5. Формирование имиджа "Аэрофлота" как глобального бренда

Регулярные рейсы за границу, участие в международных авиасалонах и даже реклама в западной прессе — всё это способствовало укреплению доверия внутри страны.

Несмотря на все сложности, к 1980-м годам отношение к полётам постепенно улучшилось. "Аэрофлот" превратился в крупнейшую авиакомпанию мира по числу перевозимых пассажиров, и многие советские граждане начали воспринимать полёт как обычную часть жизни, а не рискованное приключение.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср самолет аэрофлот
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