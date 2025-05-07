Качественный продукт, перспективный рынок и надежный партнер: три кита успешной экспансии

8:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как предпринимателю Илье Гужину, производителю спортивной и игровой экипировки, удалось вырастить бизнес из небольшого цеха до международной компании и выйти на американский рынок.

Фото: Фото из личного архива Ильи Гужина Предприниматель Илья Гужин

Представьте: российская спортивная экипировка, созданная для наших любителей и профессионалов спорта, вдруг становится хитом за границей. Это автоматически повышает оценку родного, отечественного потребителя, а также ставит новую планку: конкуренция с мировыми брендами заставляет наши компании делать товары еще лучше — легче, технологичнее, удобнее. Уже сейчас такие компании, как ESCAPER, Ray, Red Fox или Stayer доказывают, что наши товары могут конкурировать на мировом уровне. А еще это шанс зарабатывать в валюте, что делает бизнес устойчивее в условиях нестабильности, приводит экономический аргумент предприниматель Илья Гужин, основатель и директор по развитию ООО "Фабрика Эскейпер”. Именно он стоит за успехом бренда ESCAPER, который за 13 лет своего существования вырос из локального производства в компанию с мировым именем, оставаясь при этом ориентированным на конкретные потребительские предпочтения. В марте этого года Илья стал лауреатом международной премии Cases&Faces — престижной награды, которой с 2012 года отмечаются бизнесмены и компании, внедрившие инновации, меняющие ландшафт сфер своей деятельности. Высокую оценку международного жюри получила разработанная Ильей Гужиным система, которая позволила автоматизировать 80% производства, чтобы предложить потребителям спортивную одежду фабричного качества на 30% дешевле рынка. Расспросили эксперта, как создавать уникальную экипировку в условиях фабричного производства, что помогает продвигать бренд на международных рынках и велика ли роль кооперации в глобальном промышленном мире.

— Илья, уровень участников премии Cases&Faces очень высок, сама премия также престижна в международном бизнес-сообществе. Что для вас значит эта победа?

— Участники премии Cases&Faces — это всегда яркие, амбициозные и талантливые профессионалы, которые не боятся экспериментировать и ставить перед собой высокие цели. Каждый проект, представленный на премии, — это уникальная история, наполненная креативом, упорством и стремлением к совершенству. Для меня победа в Cases&Faces — это не только признание наших заслуг, но и мощный стимул двигаться дальше, ставить новые цели и продолжать создавать проекты, которые вдохновляют и меняют индустрию. Это подтверждение того, что мы на правильном пути, и что наши идеи находят отклик у аудитории и экспертов.

— Победа в международной премии особенно значима для компаний, работающих на глобальном рынке. В вашем случае — в индустрии спортивной экипировки, где акцент делается на здоровье, активности и доверии бренду. Вы считаете, что международное признание является конкурентным преимуществом для таких товаров?

— Именно так. Международное признание для спортивной экипировки — это как золотая медаль на Олимпиаде. Оно не только подтверждает качество и инновационность продукта, но и добавляет бренду солидности и доверия. Когда ваш костюм или кроссовки носят спортсмены или любители фитнеса в разных странах, это сразу вызывает ассоциации с профессионализмом и успехом. А кто не хочет быть частью чего-то большого и мирового? Это мощный драйвер продаж и отличный способ выделиться на фоне конкурентов.

— Разработанная и внедренная вами система, которая была отмечена авторитетной премией Best Business Awards-2024, позволила автоматизировать 80% производства и на 30% удешевить продукцию. Какие процессы в компании вы автоматизировали, чтобы прийти к таким результатам?

— На автоматизированных комплексах в наших цехах ведутся все основные операции — печать, раскрой, вышивка. Вместе с нашими специалистами я спроектировал и внедрил производственную экосистему, которая гармонично объединила высокотехнологичное оборудование — автоматизированный раскройный комплекс IECHO, широкоформатные печатные плоттеры MIMAKI, термотрансферный каландр TitanJet — с цифровой системой контроля и отчетности на платформе Google Sheets. Внедрение этой интегрированной системы привело к значительной оптимизации производственного цикла. Мы смогли многократно повысить качество готовой продукции и практически полностью исключить производственный брак. Это был сложный, но крайне важный шаг, который не только улучшил наши текущие процессы, но и заложил основу для будущих инноваций.

— Для продвижения своей торговой марки за пределами России вы открыли несколько зарубежных дочерних компаний, которые успешно ведут свою деятельность наравне с основной компанией. Какие стратегии вы используете для адаптации продукта под разные рынки?

— Для адаптации нашей продукции под разные рынки мы используем гибкий подход, который можно назвать "глобальное мышление, локальное действие". Я тщательно изучаю особенности каждого рынка: от культурных предпочтений до климатических условий. Например, в странах с теплым климатом мы делаем акцент на легких и дышащих материалах, а в регионах с холодными зимами — на утепленных и ветрозащитных моделях. Кроме этого, мы адаптируем дизайн и маркетинг. Цвета, стиль и даже названия коллекций могут меняться в зависимости от локальных трендов и предпочтений. Например, в Азии популярны яркие цвета и технологичные решения, а в Европе — минимализм и экологичность. Наконец, я стараюсь привлекать к сотрудничеству локальных спортсменов и инфлюенсеров, чтобы наши продукты ассоциировались с местными героями и историями успеха. Это помогает нам не просто продавать товары, а становиться частью жизни наших клиентов в каждой стране.

— Вы являетесь частью "Бизнес-клуба" Ассоциации "Я Лидер" — ключевого сообщества, объединяющего опытных инвесторов и топ-менеджеров. Как, по вашему мнению, такая кооперация влияет на современную глобальную экономику?

— Сегодня, несмотря на стремление сохранить свою идентичность, бизнес стремится к сотрудничеству. Кооперация становится драйвером прогресса, укрепляя связи между участниками рынка и формируя устойчивую промышленную экосистему. Она позволяет оптимизировать издержки за счет разделения труда и специализации, ускорить внедрение инноваций через обмен технологиями и опытом и в результате создавать глобальные цепочки добавленной стоимости, что способствует экономическому росту и устойчивому развитию.

— Среди участников Ассоциации вашего уровня часто обсуждают ценность бизнес-сообществ. На ваш взгляд, в чем главная польза таких объединений?

— Для меня вступление в АДКБ "Я Лидер" стало не просто формальностью, а важным этапом в профессиональном развитии. Значимость таких объединений я вижу в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, это доступ к уникальному нетворкингу — здесь можно найти не только партнёров или клиентов, но и единомышленников, с которыми можно реализовывать амбициозные проекты. Во-вторых, это возможность влиять на отрасль: через ассоциацию предприниматели могут лоббировать изменения, важные для бизнеса. В-третьих, это постоянное развитие: обмен кейсами, мастермайнды, доступ к закрытым знаниям. Но самое ценное — это репутация. Когда тебя принимают в такое сообщество единогласно, это подтверждает, что твой опыт и достижения признаны на высоком уровне.

— Илья, как эксперт, какие тренды в спортивной экипировке вы считаете наиболее перспективными?

— Если коротко, то все, что соответствуют запросам современных потребителей на инновации, экологичность и комфорт. Это умные технологии для отслеживания активности, температуры и пульса; эко-материалы, адаптивный дизайн, то есть одежда и обувь, подстраивающиеся под анатомию и погодные условия. У приверженцев активного образа жизни всегда в цене многофункциональность и устойчивость к износу, а также персонализация. Нам всем хочется быть в команде, но сохранять свою индивидуальность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.