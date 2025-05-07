Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне

4:45 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Ценные бумаги

Япония всегда вкладывалась в долг США, учитывая союзнические обязательства. Но с "взаимными тарифами" Трампа Токио пригрозил сбросить американские гособлигации.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги

Япония впервые пригрозила США сбросить трежерис

"Огромные запасы казначейских облигаций США в Японии могут стать картой на столе в переговорах о тарифах с администрацией Трампа", — заявил министр финансов Кацунобу Като 2 мая на национальном телеканале TV Tokyo. "Использовать её или нет — это будет отдельным решением", — добавил он.

По словам министра, Япония держит трежерис не для "поддержки США", а на случай чрезвычайной ситуации, когда надо обеспечить ликвидность для валютной интервенции. А это нужно, чтобы поддержать курс йены.

Япония считается крупнейшим держателем казначейских облигаций США. По данным министерства финансов Японии, по состоянию на конец марта валютные резервы составляли 1,2725 трлн долларов.

Япония не намерена заключать сделку с США

Комментарий Като прозвучал после того, как главный главный торговый переговорщик Японии министр экономики Рёсэй Аказава приехал ни с чем из Вашингтона. Акадзава заявил, что Япония не намерена заключать сделку с США, если тарифы не будут пересмотрены.

Он указал на масштабы кризиса, который начинает охватывать автомобильную промышленность Японии после ввода 25% тарифов на импорт в США.

"Глава автопроизводителя, с которым мы говорили, рассказал, что его компания терпит убытки в размере 1 млн долларов каждый час", — сообщил он журналистам.

И хотя 6 мая в Мадриде Като сдал назад, заявив об отказе использовать угрозу продажи казначейских облигаций США в качестве давления на переговорах по тарифам, но сигнал Вашингтону уже прозвучал.

И не только на словах. За две недели в апреле после объявления о тарифах японские пенсионные фонды и банки перебалансировали свои портфели из-за резкого падения американских акций, что нарушило распределение их активов. Они продали трежерис на 20 млрд долларов и купили японские активы, поддержав к тому же йену.

Последствия для США будут катастрофическими

США зависят от остального мира в финансировании своего государственного долга — сейчас он составляет 36 трлн долларов и продолжает расти. Если крупнейший держатель долга Япония начнёт сбрасывать трежерис в больших размерах, то резко взлетит доходность по процентным ставкам гособлигаций. А чем выше процентные ставки, тем выше стоимость обслуживания американского госдолга, тем сложнее финансировать социальное обеспечение, тем выше ставка по ипотеке и тем ближе рецессия. Как сказал Като, в США "многое происходит на фоне тройного спада — одновременной продажи акций, государственных облигаций и доллара.

США пока не в дефолте, хотя есть дефицит государственного бюджета и дефицит текущего счета, потому что доллар США — резервная валюта. Но сейчас инвесторы убегают из доллара, сомневаясь, что США смогут обслуживать свой госдолг. Они вкладываются в золото, биткоин и национальные активы. Идея исключительности США как финансового мирового убежища уходит. Поэтому президент США Дональд Трамп в конечном итоге и объявил перерыв на 90 дней на ввод тарифов.

Если посмотреть на владельцев казначейских облигаций США, то наибольший риск представляют решения Канады, Франции, Германии, вложения которых в трежерис, если сложить, крупнее вложений Китая или Японии. И именно сейчас Трамп с ними политически "на ножах".

А Китай, который держит около 760 трлн долларов. американского долга (в ноябре 2024 года было 768 трлн), и вовсе давно убегает из трежерис, сократив за пять лет свои вложения на треть.

Именно на вере в силу, стабильность и предсказуемость США на протяжении десятилетий держались раздутые мультипликаторы американских компаний и статус доллара, что позволяло аккумулировать десятки триллионов инвестиций нерезидентов в американские активы. Этому приходит конец, как и могуществу США. Как говорится, ситуация у них — куда ни кинь всюду клин.

Уточнения

Ценные бумаги Казначейства США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга.



Государственный долг США — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. По состоянию на апрель 2025 года госдолг США превышал $36,6 трлн., что составляло более 122 % ВВП США.



Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах.

