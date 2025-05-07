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Олег Артюков

Президент Бразилии подпишет в Москве соглашение по добыче урана

3:51
Экономика

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен подписать соглашение о сотрудничестве в сфере добычи урана в рамках своего визита в Москву.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Как сообщает бразильское деловое издание Exame со ссылкой на источники в правительственных кругах, в ходе переговоров планируется заключение соглашения, предусматривающего совместное развитие проектов по разведке, освоению и промышленной добыче урана на территории Бразилии.

Это направление сотрудничества отражает стремление Бразилии диверсифицировать источники энергоснабжения и укрепить позиции в области ядерной энергетики.

В дополнение к соглашению по урану, обсуждается подписание меморандума о взаимопонимании, который будет направлен на изучение перспектив создания в Бразилии инфраструктуры по приёму, переработке и использованию сжиженного природного газа.

Также рассматривается возможность привлечения российских инвестиций в энергетический сектор страны. Эти инициативы являются частью более широкой стратегии энергетического сотрудничества между двумя странами, предполагающей обмен технологиями, совместную научно-исследовательскую деятельность и развитие устойчивой энергетики.

Переговоры между президентами России и Бразилии запланированы на 9 мая в Москве. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча лидеров будет сопровождаться обсуждением ключевых направлений двустороннего взаимодействия, включая экономику, энергетику, науку и технологии.

Россия занимает лидирующие позиции в глобальной атомной отрасли. Государственная корпорация "Росатом" входит в тройку крупнейших мировых игроков по всему спектру ядерных технологий.

Наша страна контролирует около 40 процентов мирового рынка услуг по обогащению урана и около 17 процентов рынка поставок природного урана.

На конец 2024 года "Росатом" реализует проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС в 13 странах мира. Среди ключевых проектов — строительство АЭС "Аккую" в Турции, "Эль-Дабаа" в Египте, "Руппур" в Бангладеш и участие в развитии атомной энергетики в Китае, Индии, Венгрии и других государствах.

Также Россия остаётся ведущим поставщиком топлива для атомных станций: в частности, в Европу и США продолжает поступать российский обогащённый уран, несмотря на политические ограничения. Внутри страны действует 11 АЭС, эксплуатирующих 37 энергоблоков, обеспечивающих более 20 процентов всей вырабатываемой электроэнергии.

Интерес Бразилии к сотрудничеству с Россией в атомной сфере связан с её собственными амбициями по развитию ядерной энергетики. Бразилия обладает значительными запасами урана — страна входит в число шести государств с наибольшими разведанными ресурсами этого металла.

Однако на сегодняшний день производство урана и развитие атомной энергетики в стране ограничены. Единственная действующая в Бразилии АЭС "Ангра" включает два энергоблока и обеспечивает около трёх процентов потребностей страны в электроэнергии. Проект строительства третьего блока (Ангра-3) реализуется с перебоями из-за финансовых и технологических сложностей.

Потенциальное российско-бразильское сотрудничество в этой области может способствовать ускорению развития атомной энергетики в Бразилии, снижению зависимости от ископаемых источников и углублению технологического обмена с одной из наиболее опытных ядерных держав мира.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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