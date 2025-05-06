Любовь Малека: В моде сейчас удобная обувь. Мучиться ради красоты на каблуках уже не в тренде

Успешный предприниматель и владелец обувного производства — о том, как запустить собственную линейку обуви.

Фото: Фото из личного архива Любови Малека Предприниматель, владелец обувного производства Любовь Малека

В 2024 продажи обуви в России выросли почти на 10%. При этом увеличение продаж отмечают именно отечественные бренды. Последние 2 года аналитики называют ренессансом обувного бизнеса в России. В то время как продавцы искали замену европейским и американским поставщикам, отечественные бренды получили шансы на развитие. Основатель одного из самых быстроразвивающихся брендов обуви L. Y. Malle, победитель конкурса Best Business Awards в номинации "Лучший предприниматель в сфере обувного бизнеса" Любовь Малека рассказала, как запустить собственное производство, за короткий срок увеличить объемы выпускаемой продукции в 40 раз и пережить кризисы. И главное, какие обувные тренды обеспечат хорошие продажи.

— Любовь, вы 30 лет в обувном бизнесе. Но большую часть этого времени занимались импортом продукции. Почему и как 6 лет назад решились запустить собственное производство?

— 6 лет назад у меня уже была налаженная сеть магазинов сбыта, проверенные поставщики. Но будучи продавцом, я видела, какие потребительские ниши в сфере обувного бизнеса испытывали дефицит. На тот момент мы работали с китайскими фирмами. Они поставляли обувь по доступным ценам. Однако на прилавках не хватало "нестандартного" размерного ряда, например, 32-33 размер у женщин или 50-54 у мужчин. Кроме того, закупаемая обувь не всегда соответствовала потребностям российского покупателя. Наши люди любят широкий супинатор, мягкие стельки, приятный на ощупь материал. Видя все это, я решилась на запуск производства. В итоге я очень благодарна себе за это решение. Это дало толчок, колоссальный толчок моему бизнесу.

— Сейчас ежегодный оборот вашей обувной компании составляет 230 миллионов рублей. Но когда вы только запустили собственное производство, насколько сложно было изменить бизнес-модель с продаж на производство?

— Мне пришлось взять кредит. 5 миллионов рублей. Сейчас даже не верится, что на эту сумму можно запустить производство. Но тогда получилось. У меня уже были проверенные связи в Китае, я вышла напрямую на фабрики и мы начали выпускать свою линейку обуви. В первый год работы мы выпустили 5 тысяч пар. Сегодня эта цифра — 200 тысяч пар в год. И судя по темпам роста производства — за 6 лет мы увеличили объем производства в 40 раз — мы все делаем правильно.

— Это серьезные цифры. Полагаю, это результат, в том числе решения перенести торговлю в интернет. Если не ошибаюсь, вы сделали это, когда большинство обувных еще работали "офлайн”?

— Да. Вообще, в любом бизнесе важно быть постоянно включенным в процесс и максимально быстро реагировать на изменения потребностей покупателей. Отчасти рассматривать бизнес модель с точки зрения самого покупателя. Сначала мы торговали своей обувью через магазины. Но вовремя заметили тренд на интернет торговлю. Сейчас у нас остался лишь один бутик розничной торговли. Но при этом тысячи положительных отзывов на маркетплейсе и как следствие хорошая репутация среди покупателей по всей стране.

— По итогу первого года выхода на маркетплейс вы увеличили производство и продажи на 200%. За счет каких бизнес решений удалось добиться такого роста?

— Аналитика продаж на маркетплейсе показала, что 80 процентов покупателей там делают женщины. Поэтому очень быстро мы полностью перепрофилировали наше производство исключительно на женщин. С наращиванием объема продаж мы отказались и от нестандартного размерного ряда. То что в начале было нашей фишкой, с увеличением производства стало нерентабельным. И это нормально. Бизнес — живой организм. Он постоянно меняется. То что работало вчера, сегодня может тормозить. Смелость меняться, и отличает хорошего бизнесмена.

— Сейчас вы сами можете оценивать предпринимателей и давать им советы. В прошлом году вы стали членом жюри премии Successful Ladies Awards. Какие тренды удалось отследить, и что, основываясь на своем опыте, вы бы советовали учитывать производителям и продавцам?

— Участие в жюри такой премии дало мне возможность увидеть, насколько разнообразными и сильными становятся женские бизнесы в самых разных отраслях — от технологий и образования до креативных индустрий и розничной торговли. Главное, что я отметила — это готовность предпринимательниц меняться, пробовать новое, адаптироваться к запросам времени. Это и есть, на мой взгляд, ключевое качество успешного бизнесмена — смелость меняться. Если говорить о более прикладных трендах, я бы отметила общий фокус на комфорте, осознанности и доступности. Люди стали выбирать удобство — и в одежде, и в еде, и в формате услуг. Например, в нашей сфере — обуви — все больше клиентов ищут не только стиль, но и удобство. Люди стали мобильными. Мало кто готов мучиться на высоких каблуках целый день. Большинство стремится выглядеть стильно, а чувствовать себя комфортно. Именно такую обувь мы и делаем. При этом дополнительно запустили линейку для праздников. Она нарядная и удобная. Ну и конечно, цена. Средний чек за одну пару нашей обуви 3,5-4 тысячи рублей. Это та стоимость, которую в России могут позволить себе многие. Пару за 8 тысяч продать будет уже сложнее.

— Ваше производство находится в Китае. Ваша компания уже пережила "ковидный” период, несколько резких скачков валют, но при этом продолжает наращивать объемы производства и продаж. Как вы справляетесь с кризисными явлениями?

— Учитывая, нынешнюю обстановку, я рада, что когда-то сделала ставку на Китай. Но самое главное, что изначально, еще когда 30 лет назад я начинала ездить в Китай за товаром, я осознавала: человеческие отношения решают всё. За годы работы я смогла выстроить доверительные профессиональные отношения с китайскими партнерами. Как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. И это правда. Поверьте, за свою карьеру я пережила множество экономических кризисов. И 2008 и 2014…и все их помню хорошо, потому что было очень сложно, а местами и страшно. И мой бизнес выжил, только потому, что люди, с которыми я работала, мне верили. Когда доллар резко "скакал", и не хватало денег, чтобы выкупить новый товар, мне отпускали продукцию без предоплаты. Потому что знали, я не обману и в срок выполняю свои обязательства. Такой репутации добиться сложно, но она того стоит.

— На следующий год вы ставите себе цель продолжить прирост производства. Кто и как определяет, что вы будете выпускать в будущем?

-Это командный труд. Вместе с коллегами- это 5 человек, мы постоянно ездим по профильным выставкам. Смотрим новые модели. Каждую выбранную пару обуви примеряют все 5 человек. Мы разные, разные по возрасту, комплекции, стилю в одежде. Но решение принимаем коллегиально. Ведь задача, чтобы обувь нравилась не мне, а максимально большому количеству покупателей. Затем заключаем договор с фабрикой, вносим свои пожелания. Сейчас китайские предприятия очень ориентированы на сотрудничество. Они принимают заявки, и на маленькие, и на крупные партии. Что очень удобно, как для крупных компаний, вроде нашей, так и для новичков в бизнесе.

— Какие цели ваша компания ставит перед собой сейчас?

— Сейчас мы стремимся выйти на международные маркетплейсы. Это не просто. Там большая конкуренция. Бывают ограничения для компаний из России. Тем не менее я верю, что наша продукция заинтересует иностранных покупателей и составит хорошую конкуренции, западным производителям. Мы над этим работаем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.