Голливуд может остаться без основной части выручки из-за пошлин Трампа

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Планы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт зарубежных фильмов могут иметь серьёзные последствия для экономических интересов американских киностудий.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Как сообщает портал Axios, подобная мера грозит вызвать ответные действия со стороны других государств, что может негативно повлиять на доходы голливудских компаний, значительная часть которых поступает от зарубежного проката.

Администрация США в тот период рассматривала возможность введения стопроцентных тарифов на все фильмы, снятые за пределами страны. Такая инициатива была представлена как шаг по защите национальной и экономической безопасности, а также попытка вернуть утраченные позиции американского кино в мировой индустрии.

Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что власти изучают все возможные механизмы реализации президентского указания в контексте укрепления голливудской индустрии.

Согласно статистике Ассоциации кинокомпаний США, экспорт американской кинопродукции почти втрое превышает импорт, что подчёркивает зависимость Голливуда от международных рынков.

Более 5 процентов кассовых сборов американских студий приходится на зарубежную аудиторию, и в случае введения тарифов, страны-партнёры могут ответить зеркальными ограничениями, что приведёт к снижению доходов и ухудшению конкурентоспособности США в мировом кино.

Инициатива также затрагивает потоковые платформы, такие как Netflix, которые активно распространяют иностранный контент внутри США. Введение пошлин может не только затруднить доступ американских зрителей к зарубежным фильмам и сериалам, но и повлиять на инвестиционные решения стриминговых сервисов, ограничивая их международные партнёрства и лицензирование.

Эксперты отмечают, что неопределённость вокруг критериев и формулировок предложенных тарифов уже начала вызывать обеспокоенность среди киностудий. Некоторые компании начали рассматривать возможность приостановки зарубежного производства, чтобы избежать возможных санкций. Это, в свою очередь, может затормозить съёмочный процесс и снизить объем создаваемого контента.

Контекст инициативы связан с более широкой политикой протекционизма, которую Трамп активно продвигал в течение своего президентства. Президент неоднократно заявлял, что иностранные государства предоставляют налоговые льготы и другие стимулы, чтобы привлечь американских кинематографистов, что, по его мнению, вредит отечественной киноиндустрии.

По его словам, без вмешательства государства Голливуд "быстро умирает", а США теряют позиции в глобальной культуре и экономике развлечений.