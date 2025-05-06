Европейские компании могут не поддержать новый план Евросоюза по отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на усилия Европейской комиссии по его продвижению, говорится в материале издания Politico.
Во вторник в Страсбурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит комплекс мер, направленных на постепенное сокращение зависимости от российских энергоресурсов. Однако реализация этих инициатив сталкивается с серьёзными экономическими и политическими препятствиями.
Первоначально планировалось представить предложения еще в начале марта 2025 года, но из-за разногласий среди государств-членов ЕС процесс был отложен. Одним из ключевых препятствий является обеспокоенность национальных правительств последствиями отказа от дешёвой российской энергии для промышленности и домохозяйств. Особенно остро стоит вопрос конкурентоспособности европейских предприятий, уже страдающих от высоких цен на электроэнергию.
Европейская комиссия рассматривает возможность сотрудничества с представителями нефтегазовой отрасли, чтобы ускорить отказ от российского топлива. Однако на рынке растет скептицизм по поводу жизнеспособности этих инициатив.
Некоторые аналитики прогнозируют, что как только позволят юридические и политические условия, поставки российских энергоносителей могут возобновиться в прежнем объеме через третьи страны или по альтернативным маршрутам.
Эксперт по санкционной политике Международного института стратегических исследований Мария Шагина подчёркивает, что российские энергоресурсы по-прежнему привлекательны из-за их сравнительно низкой стоимости.
По её словам, в условиях возможного мирного урегулирования геополитического конфликта и стремления избежать деиндустриализации, многие страны ЕС могут вновь заинтересоваться поставками из России.
Дополнительную критику в адрес энергетической политики Евросоюза высказал бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. В подготовленном им докладе для главы Европейской комиссии отмечается, что, несмотря на официальные заявления о преодолении энергетического кризиса, европейский рынок по-прежнему сталкивается с нехваткой природных ресурсов, а цены на газ остаются в несколько раз выше, чем в США.
По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в 2024 году средняя цена на природный газ в ЕС превышала 40 долларов за мегаватт-час, тогда как в США она составляла менее десяти долларов.
С российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что отказ Запада от российских энергоресурсов является стратегической ошибкой. Представители Москвы утверждают, что такие действия приведут к ещё большей зависимости европейских стран от более дорогих альтернативных поставщиков.
Кроме того, в Кремле отмечают, что несмотря на санкции и ограничения, российские уголь, нефть и газ по-прежнему поставляются в Европу — зачастую через посредников, с соответствующей наценкой.
Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2023 году доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более чем 40 процентов до примерно 15 процентов, но при этом объёмы теневых и реэкспортных схем поставок выросли. Это указывает на то, что полный отказ от российского топлива может быть не только экономически болезненным, но и технически трудноосуществимым в краткосрочной перспективе.
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