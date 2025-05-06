Европейский бизнес может не поддержать планы ЕК по российским энергоресурсам

3:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские компании могут не поддержать новый план Евросоюза по отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на усилия Европейской комиссии по его продвижению, говорится в материале издания Politico.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

Во вторник в Страсбурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит комплекс мер, направленных на постепенное сокращение зависимости от российских энергоресурсов. Однако реализация этих инициатив сталкивается с серьёзными экономическими и политическими препятствиями.

Первоначально планировалось представить предложения еще в начале марта 2025 года, но из-за разногласий среди государств-членов ЕС процесс был отложен. Одним из ключевых препятствий является обеспокоенность национальных правительств последствиями отказа от дешёвой российской энергии для промышленности и домохозяйств. Особенно остро стоит вопрос конкурентоспособности европейских предприятий, уже страдающих от высоких цен на электроэнергию.

Европейская комиссия рассматривает возможность сотрудничества с представителями нефтегазовой отрасли, чтобы ускорить отказ от российского топлива. Однако на рынке растет скептицизм по поводу жизнеспособности этих инициатив.

Некоторые аналитики прогнозируют, что как только позволят юридические и политические условия, поставки российских энергоносителей могут возобновиться в прежнем объеме через третьи страны или по альтернативным маршрутам.

Эксперт по санкционной политике Международного института стратегических исследований Мария Шагина подчёркивает, что российские энергоресурсы по-прежнему привлекательны из-за их сравнительно низкой стоимости.

По её словам, в условиях возможного мирного урегулирования геополитического конфликта и стремления избежать деиндустриализации, многие страны ЕС могут вновь заинтересоваться поставками из России.

Дополнительную критику в адрес энергетической политики Евросоюза высказал бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. В подготовленном им докладе для главы Европейской комиссии отмечается, что, несмотря на официальные заявления о преодолении энергетического кризиса, европейский рынок по-прежнему сталкивается с нехваткой природных ресурсов, а цены на газ остаются в несколько раз выше, чем в США.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в 2024 году средняя цена на природный газ в ЕС превышала 40 долларов за мегаватт-час, тогда как в США она составляла менее десяти долларов.

С российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что отказ Запада от российских энергоресурсов является стратегической ошибкой. Представители Москвы утверждают, что такие действия приведут к ещё большей зависимости европейских стран от более дорогих альтернативных поставщиков.

Кроме того, в Кремле отмечают, что несмотря на санкции и ограничения, российские уголь, нефть и газ по-прежнему поставляются в Европу — зачастую через посредников, с соответствующей наценкой.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2023 году доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более чем 40 процентов до примерно 15 процентов, но при этом объёмы теневых и реэкспортных схем поставок выросли. Это указывает на то, что полный отказ от российского топлива может быть не только экономически болезненным, но и технически трудноосуществимым в краткосрочной перспективе.