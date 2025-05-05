Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21

3:50
Экономика

Россия оказалась под жёстким давлением западных санкций, ограничивших страны доступ к зарубежным технологиям, особенно в высокотехнологичных отраслях.

МС-21
Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МС-21

Несмотря на эти препятствия, российским инженерам удалось добиться значимого прорыва в рамках проекта нового пассажирского самолёта — МС-21. 29 апреля 2025 года состоялся первый полёт опытного образца этого авиалайнера, полностью оснащённого отечественными комплектующими.

Этот полёт стал важным этапом в развитии российской гражданской авиации, поскольку ранее в конструкции МС-21 применялись многочисленные импортные узлы и агрегаты.

Однако под давлением санкций началась масштабная программа импортозамещения, в результате которой удалось заменить около 80 процентов иностранных компонентов, включая такие критически важные элементы, как авионика, системы управления, электроника, климатическое оборудование и, самое главное, двигатели, отмечает польское издание Forsal.

Автор материала отмечает, что российские инженеры совершили настоящее чудо.

Особое внимание в новой конфигурации самолёта уделено турбовентиляторному двигателю ПД-14 — первому за постсоветский период авиационному двигателю гражданского назначения, полностью разработанному и произведённому в России. Он стал ключевым элементом проекта, позволив перейти на полностью автономное производство.

Разработка ПД-14 велась Объединённой двигателестроительной корпорацией, входящей в состав "Ростеха", и была завершена в 2022 году. Этот двигатель соответствует международным стандартам по выбросам и шуму, а его внедрение обеспечивает России независимость от зарубежных производителей, таких как Pratt & Whitney или Rolls-Royce.

Испытательный полёт продолжался 75 минут, в течение которых самолёт достиг высоты 3000 метров и развил скорость до 580 км/ч. Эти испытания стали началом нового цикла заводских лётных проверок, необходимых перед сертификацией обновлённой модели.

МС-21 представляет собой семейство среднемагистральных пассажирских авиалайнеров, предназначенных для перевозки от 132 до 211 пассажиров на расстояния до 6400 км. Самолёт проектировался как конкурент зарубежным моделям Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Его крейсерская скорость составляет около 870 км/ч.

Одной из инновационных особенностей МС-21 является использование композитных материалов в конструкции крыла, что позволяет снизить массу и повысить топливную эффективность.

С запуском полностью импортонезависимой версии МС-21 Россия делает шаг к формированию собственной высокотехнологичной промышленной базы, способной обеспечить гражданские авиакомпании техникой без участия иностранных поставщиков. Это особенно важно на фоне продолжающейся геополитической напряжённости, когда риски внешнего давления и перебоев в поставках остаются высокими.

Хотя на пути к полной технологической независимости ещё предстоит пройти значительный путь, нынешний этап в программе МС-21 рассматривается как серьёзное достижение российской авиационной отрасли. Он демонстрирует не только инженерный потенциал, но и политическую решимость обеспечить стратегическую автономию в ключевых отраслях экономики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы авиация технологии импортозамещение
Новости Все >
Офисный переворот: сотрудники требуют перемен
Индивидуальный протез за считанные дни: секретная технология изменит медицину
Мышцы болят — значит, растут? Не всегда: когда крепатура сигнал, а не прогресс
Жила в подвале — теперь спит на подушке: вот как уличные кошки превращаются в диванных принцесс
Не рагу, а картина маслом: главное летнее блюдо, которое готовится само
Мелкие взятки, большие проблемы: кого ловят в России чаще всего
Автоматическая надбавка после 80 лет: кто получит и когда
Опасные манёвры молодых: зачем предлагают повысить возраст для каршеринга
Попытка обмана: как Трамп хотел заморозить конфликт с Россией
Ель у дома — к беде? Вот почему раньше её боялись, а теперь сажают осторожно
Сейчас читают
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето
Садоводство, цветоводство
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Румыния выбирает антиглобалиста Симиона своим президентом. Уберут ли его как Джорджеску Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Слишком красивые, чтобы выжить: кого человек истребил первым делом
После этой подкормки даже рассада выглядит как из теплицы
Живите дольше и легче: 5 простых привычек, которые продлевают жизнь
Эти камеры уже на трассах: водители не успевают сбросить скорость
Морщины не по плану? Возможно, ты просто не знала об этом креме
Вода, спирт и салфетки — смертельное трио для твоей мебели
Роза Хутор хранит память о подвиге солдат Великой Отечественной войны
Маленький прибор, который решит большую проблему беспилотников
Очарование трёх сицилийских пляжей: откройте для себя их магию, которую полюбили американцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.