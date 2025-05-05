Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21

3:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия оказалась под жёстким давлением западных санкций, ограничивших страны доступ к зарубежным технологиям, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МС-21

Несмотря на эти препятствия, российским инженерам удалось добиться значимого прорыва в рамках проекта нового пассажирского самолёта — МС-21. 29 апреля 2025 года состоялся первый полёт опытного образца этого авиалайнера, полностью оснащённого отечественными комплектующими.

Этот полёт стал важным этапом в развитии российской гражданской авиации, поскольку ранее в конструкции МС-21 применялись многочисленные импортные узлы и агрегаты.

Однако под давлением санкций началась масштабная программа импортозамещения, в результате которой удалось заменить около 80 процентов иностранных компонентов, включая такие критически важные элементы, как авионика, системы управления, электроника, климатическое оборудование и, самое главное, двигатели, отмечает польское издание Forsal.

Автор материала отмечает, что российские инженеры совершили настоящее чудо.

Особое внимание в новой конфигурации самолёта уделено турбовентиляторному двигателю ПД-14 — первому за постсоветский период авиационному двигателю гражданского назначения, полностью разработанному и произведённому в России. Он стал ключевым элементом проекта, позволив перейти на полностью автономное производство.

Разработка ПД-14 велась Объединённой двигателестроительной корпорацией, входящей в состав "Ростеха", и была завершена в 2022 году. Этот двигатель соответствует международным стандартам по выбросам и шуму, а его внедрение обеспечивает России независимость от зарубежных производителей, таких как Pratt & Whitney или Rolls-Royce.

Испытательный полёт продолжался 75 минут, в течение которых самолёт достиг высоты 3000 метров и развил скорость до 580 км/ч. Эти испытания стали началом нового цикла заводских лётных проверок, необходимых перед сертификацией обновлённой модели.

МС-21 представляет собой семейство среднемагистральных пассажирских авиалайнеров, предназначенных для перевозки от 132 до 211 пассажиров на расстояния до 6400 км. Самолёт проектировался как конкурент зарубежным моделям Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Его крейсерская скорость составляет около 870 км/ч.

Одной из инновационных особенностей МС-21 является использование композитных материалов в конструкции крыла, что позволяет снизить массу и повысить топливную эффективность.

С запуском полностью импортонезависимой версии МС-21 Россия делает шаг к формированию собственной высокотехнологичной промышленной базы, способной обеспечить гражданские авиакомпании техникой без участия иностранных поставщиков. Это особенно важно на фоне продолжающейся геополитической напряжённости, когда риски внешнего давления и перебоев в поставках остаются высокими.

Хотя на пути к полной технологической независимости ещё предстоит пройти значительный путь, нынешний этап в программе МС-21 рассматривается как серьёзное достижение российской авиационной отрасли. Он демонстрирует не только инженерный потенциал, но и политическую решимость обеспечить стратегическую автономию в ключевых отраслях экономики.