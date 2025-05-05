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Олег Артюков

Еврокомиссия хочет запретить импорт газа из России к 2028 году

3:07
Экономика

Европейская комиссия готовится к принятию новых радикальных мер, направленных на прекращение зависимости Евросоюза от поставок российского газа.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По информации агентства Bloomberg, Брюссель намерен в июне представить инициативу, которая предусматривает запрет на импорт российского газа, как трубопроводного, так и СПГ, по всем текущим и будущим контрактам. Предполагается, что окончательный запрет вступит в силу не позднее конца 2027 года.

Согласно проекту инициативы, который должен быть обнародован в Страсбурге, запрет также будет распространяться на краткосрочные спотовые поставки — они могут быть остановлены уже к концу 2025 года.

Это означает, что Евросоюз намерен не только отказаться от долгосрочных контрактов с "Газпромом" и другими российскими поставщиками, но и пресечь любые спонтанные закупки газа с российского рынка.

До 2022 года около 40 процентов всего потребляемого в Евросоюзе природного газа приходилось на Россию. Эта доля существенно снизилась за последние два года: по данным Европейского агентства по энергетике, в 2023 году российский газ обеспечивал менее 15 процентов импорта газа в ЕС.

Ряд стран уже прекратили или значительно сократили закупки газа у России. Тем не менее, российский СПГ продолжает поступать в государства ЕС, например Испанию, Бельгию и Францию.

ЕС стремится компенсировать выпадающие объёмы газа за счёт увеличения импорта газа из других стран — в первую очередь из США, Катара и Норвегии. США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, поставив в 2023 году более 50 млрд кубометров газа.

Однако эксперты предупреждают, что стремительный отказ от российского газа может создать логистические и инфраструктурные сложности, особенно для стран Центральной и Восточной Европы, у которых ограниченные мощности по приёму СПГ.

Кроме того, строительство новых терминалов, хранилищ и трубопроводов требует значительных инвестиций и времени. По данным Международного энергетического агентства, чтобы полностью заменить российский газ, ЕС потребуется до ста миллиардов евро инвестиций в газовую и энергетическую инфраструктуру.

Российские власти неоднократно критиковали энергетическую политику ЕС. В Москве утверждают, что отказ от российских энергоресурсов приведёт к росту цен и усилению зависимости Европы от других поставщиков, в первую очередь от США.

Представители Минэнерго РФ также заявляли, что, несмотря на санкции, российский газ продолжает попадать на европейский рынок через посредников и с наценкой, а спрос на российские энергоресурсы сохраняется на глобальном уровне — особенно в Азии, включая Китай, Индию и Турцию.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз инвестиции еврокомиссия поставки энергоресурсов
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