Екатерина Арапова: Балансирование торговой и инвестиционной стратегии станет основой сохранения стратегических партнерских отношений с Китаем

Развязанная Дональдом Трампом глобальная торговая война становится сильнейшим шоком для мировой экономики, определяющим и политические отношения на межгосударственном уровне.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

На сегодняшний день в этот конфликт, охватывающий торговлю на сумму около 40 трлн. долл., вовлечены 185 государств. В этом контексте всё более остро встают вопросы о будущем российско-китайских отношений и рисках, с которыми сталкивается Москва в новых геополитических реалиях. Не стоит полагать, что главной целью торговой войны является исключительно обрушение политико-экономических связей Китая и России.

Мы обсудили цели и последствия торговой войны, вызовы для России и перспективы российско-китайского партнёрства с Екатериной Араповой, к. э.н. руководителем программы Института международных исследований, заместителем декана Факультета международных отношений МГИМО МИД России.​

— Екатерина, каковы, на ваш взгляд, стратегические цели Вашингтона в этой торговой войне?

— Проводимая тарифная политика — это многоходовая партия, нацеленная на одновременное ослабление всех глобальных конкурентов США: Европы, Китая, а вместе с ним и иных быстрорастущих развивающихся рынков. Нынешний американский Президент мыслит глобально, он в равной мере озабочен и тем, как сдержать технологическое развитие Китая, и тем, как превратить континентальную Европу в беззубый, импортозависимый рынок сбыта, лишившийся собственной индустриальной базы. Вряд ли действующий Президент склонен досконально просчитывать соотношение эффектов развязанной торговой войны. Понимая, что удар придется и по Китаю, и по Европе, на краткосрочном горизонте его мало заботит, какой из двух рынков обвалится первым.

В условиях жестких тарифных ограничений избыточное китайское предложение с существенными дисконтами еще больше заполонит европейский рынок. И ударит это в равной мере и по Китаю, который может вплотную приблизиться к кризису перепроизводства, теряя значительную часть экспортной выручки, и по Европе. Оптимизировать технологические процессы в условиях раскручивающейся демпинговой гонки европейские производители не смогут из-за сохраняющегося роста издержек. Одновременно европейский спрос слаб и подорван более чем тремя годами жесточайших санкций против России. Европейский автопром еще с прошлого года страдает от скопления огромного количества неликвидной продукции, усугубятся проблемы сталелитейщиков, авиастроителей, крупный производителей бытовой техники и электроники. Конкурировать в сложившихся условиях можно только себе в убыток, соответственно, возможных исходов потенциально два: либо банкротство, что весьма на руку американским конкурентам, либо поиск направлений релокации капитала ближе к растущим рынкам сбыта. Вот только большой вопрос — какие рынки в нынешних условиях будут расти?

Дональд Трамп делает ставку на то, что, с одной стороны, ему удастся навязать "партнерам" собственную переговорную манеру, вытребовав привилегированные условия доступа для американских производителей, а с другой стороны, обеспечить ускоренный решоринг/френдшоринг капиталов: из континентальной Европы, Китая и иных быстрорастущих азиатских стран, включая собственный капитал.

— Обладает ли Вашингтон достаточными ресурсами для достижения этих целей? Сможет ли он реализовать свою стратегию?

— Стагфляция в Европе и потенциальный спад в Китае совсем не гарантируют разворот глобальных потоков капитала в направлении США.

Близость к рынку сбыта и относительная величина тарифных издержек — далеко ее единственные факторы, способные определить готовность глобальных компаний инвестировать в американскую экономику. Сегодня один из главных факторов — доступ к квалифицированной рабочей силе, способной обслуживать технологический процесс. А с этим, как ни странно, в США не все благополучно: там нет ни дешевой рабочей силы, способной обеспечить экономию издержек для низкотехнологичных производств, ни достаточного квалифицированного ресурса, способного обслуживать более технологические производства, потенциально релоцирующиеся из Азии (главным образом, из Китая).

В дополнение убытки и банкротства собственных предприятий, остро зависящих от импорта из Китая, и рост импортных цен приведут к падению спроса и стагнации, снизив краткосрочную привлекательность американского рынка для решоринга капиталов. Т. е. на горизонте ближайших пары лет глобальная стагфляция гарантирована, а вот последующее восстановление и "оздоровление" мировой экономики во главе с США в качестве ее ключевого драйвера (на которое рассчитывает американская администрация) под большим вопросом.

— На фоне обострения противостояния между США и Китаем, с какими вызовами сталкивается Россия? Повлияет ли это на российско-китайские отношения?

— В глобальном масштабе проводимая США тарифная политика — это определенно игра с отрицательной суммой, в которой у России задел устойчивости значительно выше просто потому, что внешний шок, который охватил весь мир сегодня, для нашей экономики случился на три года раньше, и Россия имела временной задел для адаптации и укрепления собственной базы в условиях сравнительно более благоприятной внешней конъюнктуры.

​Россия и Европа рассматриваются Китаем как потенциальные рынки для экспорта избыточных производственных мощностей. Поэтому для России балансирование торговой и инвестиционной стратегии станет основой сохранения экономической устойчивости и одновременно стратегических партнерских отношений с Китаем. В условиях американских ограничений Китаю остро нужны рынки сбыта. Для нас приоритетная модель доступа — через инвестиционный заход в Россию: перенос к нам промышленных производств с локализацией производства, реальной передачей технологий для развития производств замкнутого цикла и снижения импортозависимости, в т. ч. на уровне компонентной базы и технологий.

Более того, для России есть и хорошие новости: в условиях отсутствия альтернатив резко может возрасти лояльность как китайских банков, так и банков иных стран Глобального Юга (Индии, стран АСЕАН, Ближневосточных государств) к проведению транзакций с Россией. Политически же торговая война выступит еще одним фактором консолидации в выстраивании антисанкционных (и антипротекционистских альянсов), ускорит расчеты в национальных валютах и интеграцию платежных систем в границах Глобального Юга, может подтолкнуть создание альтернативного ВТО, не зависящего от США института для разрешения торговых споров.

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