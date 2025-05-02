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Олег Артюков

Asia Times: у России больше козырей в гонке за богатства Арктики

2:45
Экономика

За последние десять лет арктический регион стал значительно более доступным для судоходства. В результате интерес мировых держав к Арктике существенно возрос.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Ключевыми факторами, привлекающими внимание государств, стали стратегически важные транспортные маршруты и колоссальные запасы природных ресурсов, говорится в материале издания Asia Times.

Арктика рассматривается как регион с одними из последних крупных месторождений сырья, еще не вовлечённых в активную добычу. По оценкам Геологической службы США, здесь может находиться около 22 процентов неразведанных мировых запасов нефти и природного газа.

Кроме того, в Арктике сосредоточено более 150 месторождений редкоземельных металлов, стоимость которых оценивается примерно в один триллион долларов.

Россия занимает стратегическое положение в регионе — на её долю приходится около 53 процентов арктического побережья. Это делает её главным претендентом на лидерство в Арктике.

С начала 2000-х годов Москва активно развивает свою инфраструктуру в Арктике: восстанавливаются военные объекты времён холодной войны, строятся новые базы, а также модернизируется арктический флот.

Одним из важнейших инструментов российской арктической политики остаётся ледокольный флот. Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире, включая атомные ледоколы.

На начало 2020-х годов в её арсенале насчитывается более 40 ледоколов различного класса, включая тяжелые атомные ледоколы типа "Арктика" и "Урал". Эти суда обеспечивают круглогодичную проводку по Северному морскому пути — важнейшей судоходной трассе, сокращающей путь из Азии в Европу на тысячи километров по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал.

В отличие от России, США сталкиваются с серьёзными ограничениями в арктической логистике. У них отсутствуют тяжёлые ледоколы, способные работать в сложных условиях Арктики, и нет глубоководных портов на северном побережье Аляски, которые могли бы обслуживать крупнотоннажные суда.

Несмотря на растущее внимание к региону со стороны Вашингтона, США значительно отстают от России по уровню инфраструктурной и военной подготовки.

Таким образом, Арктика становится ареной геополитической конкуренции, где Россия сохраняет значительное преимущество благодаря развитой инфраструктуре, контролю над обширной прибрежной территорией и уникальному ледокольному флоту.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы арктика
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