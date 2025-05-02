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Олег Артюков

Япония признала, что не может договориться с США насчёт пошлин

2:49
Экономика

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, подводя итоги второго раунда переговоров по тарифным вопросам с Соединёнными Штатами, признал, что пока сторонам не удалось достичь единой позиции.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Однако японское правительство намерено как можно скорее найти точки соприкосновения с американской стороной по данному вопросу.

По информации телеканала NHK, дискуссия носила позитивный и конструктивный характер, несмотря на отсутствие окончательного согласия. Японский премьер подчеркнул, что власти страны приложат максимум усилий для сближения позиций.

Первый раунд переговоров состоялся 17 апреля в Вашингтоне, второй — 1 мая. Интересы Японии на обеих встречах представлял министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава. По завершении второго раунда он сообщил прессе, что следующий этап переговоров на министерском уровне может пройти во второй половине мая.

Также была высказана надежда на достижение соглашения на уровне глав государств в июне.

Японская сторона выразила стремление к как можно более скорому завершению переговоров, однако с оговоркой, что торопливость не должна идти в ущерб национальным интересам. Токио по-прежнему нацелен на отмену введённых Соединёнными Штатами тарифных мер.

Американский президент Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт товаров из других стран. Базовая ставка была установлена на уровне десять процентов, однако для ряда государств она оказалась значительно выше. Эти ставки рассчитывались с учётом объёма торгового дефицита США с каждой страной — с целью его устранения.

В случае с Японией тарифная ставка составила 24 процента. До этого страна уже подпала под действие 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, введённых 12 марта, а также аналогичных пошлин на автомобили иностранного производства, установленных 3 апреля.

Через неделю, 9 апреля, президент США заявил о временной приостановке введения зеркальных тарифов сроком на 90 дней в отношении более чем 75 стран.

В Японии текущую экономическую ситуацию воспринимают как национальный кризис. В местных СМИ широко распространилось выражение "трамп-шок", сформированное по аналогии с терминами "лиман-шок", обозначающим мировой кризис 2008–2009 годов, и "корона-шок", относящимся к экономическим последствиям пандемии COVID-19.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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