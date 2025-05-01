Конфликт интересов присутствует в соглашении США и Украины по её недрам

Сделка по недрам Украины, заключённая Киевом с США, похожа на делёж шкуры неубитого медведя, в ней присутствует множественный конфликт интересов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

Заключена бартерная сделка с неопределённым вкладом США

Подписанный документ о создании "Инвестиционного фонда восстановления США-Украина" из 12 страниц носит рамочный характер и фиксирует базовые политические параметры.

Это следует из его интерпретации в соцсетях от украинских и американских должностных лиц (сам документ не опубликован). По сути, он определяет бартерную сделку — доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи ископаемых от Украины за поставки вооружений или деньги (инвестиции) от США. Причём военная помощь не является обязательной. Заявляется лишь, что если американцы решат оказать такую помощь, то её стоимость будет зачтена в качестве вклада в фонд.

Судя по формулировкам министра экономики Украины Юлии Свириденко в соцсети, нет ясности, обязаны ли США вообще вкладывать в него средства. На данный момент документ не содержит регламента по управлению фондом, обязательств США не изымать доходы из фонда в течение 10 лет, а также реинвестировать 100% средств в восстановление Украины.

Украине не до лицензий в состоянии войны

Сразу после подписания соглашения администрация президента США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия на Украину на 50 млн долл. Незначительная сумма — как бы просто сигнал с ожиданием продажи первой лицензии. Но будет ли она? Украина находится в состоянии войны и теряет территории — не до геологической разведки. В соглашении содержится перечень полезных ископаемых, на которые распространяются его положения — это редкоземельные металлы, нефть, газ. Речь идет об исключительно новых месторождениях.

Евросоюз тоже хочет участвовать в дележе недр Украины

Огромная проблема для подписантов в том, что Евросоюз тоже хочет участвовать в дележе недр Украины. Документ предусматривает пересмотр условий соглашения с США в случае появления противоречий с вступительными соглашениями Украины и ЕС. Что имеется ввиду? А то, что ЕС также рассчитывает получать от Украины ряд важных для европейской промышленности ресурсов, в частности, графит и литий. Европейцам много обещано, а может быть и оформлено, в рамках заключённых соглашений о безопасности. С Британией, например, аж на 100 лет. Налицо заложенный конфликт интересов между спонсорами Киева.

Также, по данным "Европейской правды", Украина не подчиняется американской правовой системе по этому договору, а спорные вопросы будут решаться посредством паритетных консультаций между сторонами. Понятно, в чью пользу будет решаться спор.

Россия не будет способствовать реализации этого соглашения

Не упоминается наличие в соглашении гарантий безопасности Украины, на которых ранее настаивал Зеленский. Вероятно, сама сделка и есть гарантия в понимании американцев.

"Сегодняшнее соглашение является чётким сигналом российскому руководству: администрация Трампа намерена добиваться мира, опираясь на принципы свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе", говорится в заявлении в соцсети министра финансов Скотта Бессента.

Заявленная цель фонда — восстановление Украины, находится в тумане войны. Это возможно только при устойчивом мире, а он зависит от России, которая заинтересована в том, чтобы на её исторических землях не хозяйничали американцы. Посмотрим, как США будут "добиваться" мира. Пока же опубликованное соглашение больше похоже на делёж шкуры неубитого медведя для того, чтобы отпраздновать 100 дней правления Трампа.

Данное соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой, вероятно, это будет сделано в закрытом режиме.

Уточнения

Сделка по добыче полезных ископаемых между США и Украиной — соглашение между США и Украиной о получении США доступа к полезным ископаемым на территории Украины (редкоземельным металлам, углю и т. п.) в обмен на некоторые выгоды для Украины.

