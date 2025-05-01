Дмитрий Суворов: Строительная индустрия – катализатор развития экономики

Эксперт строительного бизнеса, член АБКД "Я Лидер" и автор уникальной технологии для строительства жилья рассказал о состоянии строительной отрасли в России и нефинансовых инструментах, способствующих ее развитию.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Суворова Эксперт строительного бизнеса Дмитрий Суворов

Правительство России готовит пакет мер финансовой и нефинансовой поддержки строительной отрасли. Об этом заявил председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин. В декабре прошлого года он отмечал, что индустрия последние шесть лет демонстрирует стабильный рост, однако сейчас столкнулась с экономическими сложностями. Какие действенные инструменты развития, кроме денежных вливаний, способны дать новый стимул строительной отрасли в России, и какой потенциал демонстрируют представители индустрии, и как они сами могут влиять на ее развитие — об этом поговорили с членом профессионального бизнес-объединения "Я Лидер" Дмитрием Суворовым, который более 16 лет ведет бизнесы в области строительства жилья, разработал новаторскую технологию "СтяжкаБот" для автономной укладки пола, а в прошлом году в составе жюри национальной бизнес-премии "Строительство, инфраструктура и финансы" вместе председателем Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимиром Гамзой и выдающимися представителями индустрии Дмитрий определял лучшие проекты, которые задают тренды в 2025 году.

— Дмитрий, развитие строительной индустрии вы наблюдаете изнутри уже много лет, скажите, как оцениваете нынешнее состояние отрасли в России?

— Строительная индустрия — катализатор развития экономики. Могу сказать, что за последние годы наблюдается значительный рост объёмов ввода жилья. Государственные программы поддержки хорошо простимулировали на него спрос, что положительно сказалось на развитии отрасли. Есть поддержка и самих строительных компаний — бизнес получает налоговые льготы, субсидирование и другие формы финансовой помощи. Такие меры помогают поддерживать темпы возведения объектов даже в сложные экономические периоды. Но и есть и ряд проблем — это и недоступность этого жилья для населения, и бюрократия, и нехватка квалифицированных кадров. Мешает также зависимость от импорта — часть стройматериалов привозится из-за рубежа, что делает отрасль зависимой от валютных колебаний и уязвимой к санкционным рискам.

— Правительство России для стимулирования отрасли сейчас готовит также меры нефинансовой поддержки. Какие вы считаете приоритетными с точки зрения бизнеса?

— Главная головная боль строителей — долгие согласования. Если бы представителей бизнеса попросили выбрать всего одну нематериальную меру поддержки, то это было бы сокращение бюрократии. Есть и другие сложности, я их уже назвал — нехватка кадров и стройматериалы. Нужно поддерживать отечественное производство, развивать логистику. Для развития кадрового потенциала важны программы переподготовки и повышение престижа профессии всеми возможными способами.

— Один из них — масштабные отраслевые премии, которые демонстрируют на всю страну лучшие практики. В прошлом году вы работали в составе экспертного совета национального National Business Awards "Строительство, инфраструктура и финансы", оценивали проекты лучших в отрасли. Как оцениваете потенциал представителей индустрии на основе этого опыта?

— Судя по участникам премии, потенциал очень высокий. Интересно, что конкурсные проекты были разными по масштабу и направлению. Условно, один участник представил проект возведения жилого комплекса, второй — небольшого культурно-развлекательного пространства. При этом каждый участник сумел продемонстрировать свой уникальный подход: кто-то сделал акцент на эстетике и дизайне, кто-то — на экологических аспектах и энергоэффективности, а кто-то — на экономической целесообразности. Это разнообразие подходов как раз говорит о зрелости отрасли. А главное, что я увидел — готовность представителей строительной сферы к комплексному развитию, то есть в проектах было заметно стремление к тому, чтобы достичь баланс между экологичность, эстетикой и оптимизацией финансов, а это основа для долгосрочного развития, хороший потенциал для роста.

— Вы оценивали конкурсантов в нескольких номинациях: "Эксперт года в области экологического строительства" и "Лидер года в разработке архитектурных проектов", — по сути вы определяли проекты, которые теперь задают стандарты индустрии на этот и ближайшие годы. На что смотрели при выборе победителей?

— Первое, на что я смотрел, — это инновационность проекта, использовал ли участник новые технологии и подходы при его разработке. Также я обращал внимание на экологическую составляющую. Обеспечивает ли проект экономию ресурсов, как он снижает воздействие на окружающую среду, были ли использованы экологически чистые материалы. Дизайн и эстетика — такая же важная составляющая любой разработки. При этом я учитывал и функциональность: пространство должно использоваться эффективно и с комфортом. Учитывал и социальную значимость в работах участников. Прибыль и гранты — это хорошо, но, я считаю, бизнес, особенно крупный, должен улучшать качество жизни, решать какие-то социальные проблемы.

— На это направлена и ваша личная разработка "Стяжкабот". Далеким от строительства людям может показаться, что это просто робот, который выравнивает полы и упрощает жизнь только строителям, хотя за неё вы получили премию Best Business Awards. Как бы вы объяснили пользу далеким от сферы инвесторам и обывателям?

— Он не просто делает работу бригады проще, он сохраняет здоровье строителей. Одно дело надрывать спину и проводить 12-15 часов на коленях, выравнивая полы. И совсем другое — нажимать на кнопки и давать команды. Бот также вносит свой вклад тем, что решает проблему нехватки рабочей силы. Выравнивание пола — работа чуть ли не ювелирная, нужно знать много тонкостей и иметь хороший опыт. Квалифицированного специалиста найти непросто. Выучить его бывает еще труднее. Обучить управлению ботом проще. Стяжка с ботом времени занимает в несколько раз меньше. Пока обычным методом удастся стянуть полы в одном помещении, с помощью робота получится сделать работу в нескольких. Это увеличивает заработок бригады.

— В этом году вас пригласили стать членом Ассоциации "Я лидер" — это закрытое сообщество, которое принимает только профессионалов бизнеса, уже повлиявших на свои отрасли. Скажите, как сами представители стройиндустрии могут стимулировать ее развитие или сейчас все в руках государства?

— Развитие любой отрасли — это всегда синергия усилий государства и профессионального сообщества, поэтому ни один из этих акторов в одиночку не может заметно сдвинуть дело. И в этом смысле профессиональные объединения, в том числе "Я Лидер" или исключительно строительные ассоциации, становятся важными площадками для такого влияния, поскольку их участники могут не просто обсуждать текущие проблемы, а совместными усилиями формировать изменения, выдвигать инициативы, которые можно распространить на всю отрасль, или формировать предложения для реально необходимых улучшений, которые может реализовать только государство, но без профессионального сообщества оно их не увидит. Так что представители отрасли могут сделать немало — от внедрения и распространения новых эффективных технологий, способствующих развитию до разработки отраслевых стандартов, которые могут превышать минимальные требования государства.

— Дмитрий, если посмотреть в будущее, какие реальные существенные изменения могут произойти в строительной отрасли России в ближайшие годы, и что для этого нужно делать уже сейчас?

— Ключевыми направлениями развития, — то, к чему стоит прилагать усилия, — как мне кажется, должны стать автоматизация процессов и развитие цифровых технологий в области строительства, развитие собственного производства стройматериалов и, конечно, кадры — нужно растить специалистов и учить их работать с новыми технологиями. Хочу добавить, что идеальные условия никогда не наступят, поэтому крайне важно здесь и сейчас совершать хотя бы небольшие шаги в этих направлениях. На примере собственной разработки могу сказать, что даже, на первый взгляд, небольшие в общем масштабе решения могут давать заметный экономический эффект.

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