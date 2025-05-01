Разработана комплексная методология автоимпорта для кризисных условий

6:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илья Бедерханов разработал комплексную методологию автоимпорта для кризисных условий, адаптирующую бизнес-модели ко внешнеэкономической нестабильности и демонстрирующую трехкратный рост в масштабах всей России.

Фото: Фото из личного архива Ильи Бедерханова Предприниматель Илья Бедерханов

Мировой автомобильный рынок переживает радикальную трансформацию. По последним данным AlixPartners, к 2030 году доля китайских автопроизводителей достигнет 33% мирового рынка, а их экспорт утроится. В России эта тенденция уже заметна — доля китайских брендов стремительно растет, меняя ландшафт рынка. Однако классические дилерские центры с дорогостоящими шоурумами и складами оказались не готовы к переменам. В 2024 году в России закрылось более 400 автосалонов, торгующих китайскими автомобилями. На фоне этого кризиса особенно выделяется опыт Ильи Бедерханова, чья компания LikeAvto демонстрирует трехкратный рост, ежемесячно импортируя около 300 автомобилей из стран Азии.

Трансформация потребительского опыта вместо стандартного продукта

Вместо традиционного подхода "купи то, что есть в наличии", LikeAvto предложила рынку революционную концепцию: полная прозрачность процесса импорта автомобиля с вовлечением клиента на каждом этапе.

"Наше главное достижение — фундаментальное переосмысление процесса покупки. Мы создали среду, в которой клиенты предпочитают подождать несколько недель для получения оптимального автомобиля вместо немедленной покупки того, что есть в наличии", — отмечает Бедерханов.

Клиент получает доступ к уникальной экспертизе: от анализа рынка по заданным критериям до физической доставки машины в свой город. Процесс включает выездные диагностики, проверку электронных баз, осмотр каждого выбранного автомобиля специалистами компании в странах Азии, сопровождение международных платежей, экспортную подготовку, логистику и таможенное оформление "под ключ".

Статистика деятельности LikeAvto впечатляет: общий объем поставок превысил семь тысяч транспортных средств, при этом абсолютное большинство клиентов — физические лица, а не корпоративные заказчики. LikeAvto работает в масштабах всей России — от Владивостока до Калининграда, адаптируя свою модель под особенности каждого региона.

Организационная структура как конкурентное преимущество

Управленческая инновация стала одним из ключевых факторов отрыва от конкурентов. Вместо стандартной для автобизнеса иерархии "владелец — менеджеры — продавцы", Бедерханов внедрил матричную структуру с шестью функциональными отделениями.

"Я сконцентрировался не на росте объёмов, а на создании системы, способной масштабироваться без потери качества", — отмечает предприниматель. Департамент построения контролирует процессы найма, адаптации и оформления персонала. Департамент платного маркетинга и продаж фокусируются на управлении каналами продвижения и непосредственных контактах с клиентами. Финансовый отдел ведёт контроль доходов, расходов и бюджетирование. Операционный департамент занимается закупкой, растаможиванием и доставкой в Россию автомобилей. Отдел качества мониторит работу сотрудников и удовлетворённость клиентов. Департамент PR и развивает коммуникацию с аудиторией. Также есть административный департамент, в котором находится офис совладельцев компании и исполнительный директор, там происходит работа со стратегией.

"Важнейшим моментом стало моё решение выйти из операционки и сосредоточиться на стратегическом управлении. Теперь мы формируем стратегию, которая через исполнительного директора трансформируется в тактические задачи для руководителей отделов", — делится Илья опытом перестройки управления.

Контент как инструмент трансформации рынка

Возможно, самым нестандартным решением Ильи Бедерханова стал полный отказ от традиционной рекламы в пользу экспертного контента. Вместо того чтобы убеждать клиентов "купить сейчас", компания сосредоточилась на образовательных материалах, демистифицирующих процесс автоимпорта.

"Наша философия проста: мы делимся всеми знаниями и нюансами открыто, чтобы клиент мог сам почувствовать себя экспертом. Это строит доверие, которое не купишь рекламой", — объясняет Илья.

Для повышения доступности сложной информации был создан формат, объединяющий экспертное объяснение с элементами лёгкого юмора. Особую популярность приобрёл персонаж, представляющий взгляд на рынок со стороны азиатского поставщика, который работает в паре с техническим специалистом. Такой подход помог сделать контент не только полезным, но и захватывающим. По итогу каналы компании в социальных сетях собрали солидную аудиторию без рекламных вложений, обеспечивая стабильный поток клиентов.

Цифровое будущее автоимпорта

Новый этап развития автомобильного бизнеса LikeAvto связан с совершенствованием клиентского опыта через цифровые технологии. Компания создает интегрированную платформу, объединяющую все этапы взаимодействия с клиентом.

"Мы стремимся сделать покупку автомобиля из-за рубежа столь же понятной и комфортной, как заказ товаров в популярных онлайн-магазинах, но с гораздо более высоким уровнем персонализации и поддержки", — комментирует Илья Бедерханов.

Ключевой элемент цифровой трансформации — создание системы, где каждый клиент в режиме реального времени получает доступ к актуальной информации о статусе заказа, местоположении автомобиля, процессе таможенного оформления и сроках доставки. Это не только повышает прозрачность процесса, но и значительно снижает уровень стресса для покупателей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.