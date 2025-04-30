FT: нефтетрейдеры обсуждают возвращение в Россию

3:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне сохраняющегося геополитического напряжения на рынке углеводородов международные трейдеры, страховые компании и транспортные корпорации начали активное юридическое консультирование, готовясь к возможному смягчению санкционного режима США в отношении России. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

По данным издания, зарубежные компании рассматривают потенциальные сценарии, при которых Соединённые Штаты частично снимут или ослабят санкции против России, в то время как Европейский союз и страны Группы семи сохранят или лишь незначительно изменят свои ограничения.

В этом случае бизнесу предстоит решать, как выстраивать торговые схемы, соответствующие разнонаправленным санкционным режимам, что, по мнению аналитиков, создаёт дополнительные сложности для транснационального бизнеса.

Эксперты указывают, что американские санкции традиционно считаются наиболее жёсткими из всех западных рестрикций. Однако в текущей ситуации внимание участников рынка всё чаще смещается в сторону европейских ограничений, поскольку именно Европейский союз и Великобритания демонстрируют наибольшую непримиримость в вопросе давления на российскую экономику.

Это также связано с тем, что в Евросоюзе действует сложная система вторичных санкций и контроля за конечными получателями продукции, что увеличивает юридические и репутационные риски для компаний.

Хотя большинство аналитиков не ожидает полной отмены американских санкций, обсуждаются возможные точечные послабления, особенно в энергетическом секторе. Например, ранее санкции частично ослаблялись в отношении поставок продовольствия, удобрений и энергетических ресурсов, если они влияют на мировую стабильность или цены.

В случае аналогичных шагов в будущем нефтетрейдеры и поставщики логистических услуг постараются как можно быстрее восстановить или наладить деловые отношения с российскими энергетическими корпорациями.

В то же время возможность возвращения на российский рынок будет сопровождаться рядом сложностей. Для полноценного возобновления торговых операций потребуется не только согласие регулирующих органов, но и готовность банков, страховых компаний и логистических операторов снова обслуживать сделки с участием российских контрагентов. Банковский сектор, в особенности, остаётся крайне осторожным на фоне рисков вторичных санкций США и ЕС.

Следует отметить, что власти России неоднократно заявляли о долговременности санкционного давления и отсутствии иллюзий относительно быстрой нормализации отношений с Западом. Тем не менее, экономика страны адаптировалась к изоляции, перенастроив торговые маршруты и усилив сотрудничество с партнёрами из Азии и Ближнего Востока.

В частности, наблюдается рост экспорта энергоносителей в Китай, Индию, Турцию и ОАЭ, а также развитие расчётов в национальных валютах.

Если США действительно пойдут на смягчение отдельных санкций, это даст дополнительное преимущество компаниям из Азии и Ближнего Востока, которые уже прочно укоренились на российском рынке. В то же время западным корпорациям будет значительно сложнее вернуться — даже при изменении законодательства, опасения по поводу новых ограничений сохранятся ещё долго.