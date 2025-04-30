Платные места в вузах теперь будут распределяться Минобразованием. Станет лучше или хуже?

Минобразования РФ будет регулировать количество платных мест в вузах "в зависимости от кадровых потребностей экономики". Pravda. Ru обратилась в Госдуму и к эксперту за разъяснениями.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Студент вуза

Правительство РФ поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Поправки в закон "Об образовании" дадут министерству образования новые полномочия — устанавливать количество платных мест в вузах в зависимости от кадровых потребностей экономики. Вероятно, ограничения коснутся прежде всего таких специальностей, как экономика, юриспруденция и менеджмент.

В комментарии для Pravda. Ru член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал эту "необходимую меру". Она, по его словам, снизит "дичайший переизбыток людей с высшим образованием, в частности, юристов и экономистов, которых в разы больше, чем реально востребовано". Причём, качество такого платного образования, по мнению депутата, как правило, невысокое.

"То есть реальных знаний у выпускников практически нет, потому что в платных вузах заботятся не столько о качестве образования, сколько о количестве платёжеспособных студентов", — сказал Анатолий Вассерман.

По его словам, платное образование снимает с государства финансовую нагрузку, но взамен "накладывает значительно большую нагрузку, связанную с тем, что людей, получивших высшее образование, но не нашедших работу, надо потом как-то защищать и трудоустраивать".

Профессор СПбГУ, доктор экономических наук Геннадий Алпатов отметил для Pravda. Ru, что заявленная мера направлена, чтобы люди шли на инженерные специальности, а "не в юристы". Но чтобы делать выводы о количестве необходимых экономике кадров, надо проводить исследования. По словам эксперта, например, на заводе "Арсенал" в Санкт-Петербурге в дореволюционные времена на 10000 работников приходилось 17 инженеров, а в советские времена заводы запрашивали у Госплана нужное количество инженеров. Сегодня же в РФ "стараются выпустить как можно больше инженеров, чтобы из них потом на заводе выбрать одного-двух, а остальных просто отправить работать сменными мастерами".

Эксперт считает, что надо менять целиком систему финансирования высшего образования, которая сейчас защищает неуспевающих студентов. Их не отсеивают, так как сразу уменьшается бюджет вуза.

На вопрос о вводе системы распределения выпускников вузов, особенно врачей, которые не приходят работать в поликлиники, предпочитая частный сектор, эксперт ответил, что работать надо над условиями работы специалистов и их зарплатой.

"Государство не впрямую финансирует поликлиники, больницы, а через прокладку в виде страховой частной компании, которая значительную сумму забирает себе как посредник. Эта схема работает ещё с 90-х годов, её никтоне отменил. Почему через Минздрав нет прямого финансирования городских государственных лечебных учреждений, это трудно понять", — подчеркнул Геннадий Алпатов.

Анатолий Вассерман, со своей стороны, считает, что распределение — это, по сути, тоже форма оплаты образования, если человек получил образование за государственный счёт. Соответственно, в случае сокращения платного обучения, распределение, скорее всего, станет намного активнее востребовано, чем сейчас, сказал депутат.

Таким образом, неизвестно, станет ли лучше экономике, а менять надо не поверхностно систему набора в вузы, а фундаментально всю систему финансирования высшей школы, если уж речь зашла об интересах государства. Но вот кому точно станет хуже — это абитуриентам, которые хотят стать юристами и экономистами.

Законопроект об ограничении платных мест в вузах внесли в нижнюю палату 4 апреля. Соавторами документа стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и 5 сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина ("Единая Россия") и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Поправки в случае их принятия вступят в силу с 1 сентября 2026 года.