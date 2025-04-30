В Японии резко дорожают продукты

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на продовольственные товары в Японии в 2025 году, по оценке исследовательского института Teikoku Databank, может достичь уровня 2022 года, когда наблюдалось беспрецедентное увеличение стоимости более чем 25,7 тысячи наименований продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ роллы

Прогноз основан на результатах опроса 195 японских производителей, и указывает на сохраняющееся давление инфляции на сектор потребительских товаров.

По данным института, в мае 2025 года ожидается рост цен на 478 наименований продуктов питания и напитков, а в июне и июле — более чем на 2 тысячи видов продукции. Всего за период с января по октябрь планируется повышение цен примерно на 14,4 тысячи наименований, что эквивалентно среднему росту цен на уровне 16 процентов.

Особенно подвержены подорожанию приправы — более 4900 наименований, замороженные и полуфабрикатные продукты — свыше 3680 наименований, напитки, включая алкогольные — почти 2760 наименований.

Рост цен связан с комплексом факторов, включая:

ослабление японской иены, что удорожает импортные сырьевые материалы;

повышение транспортных издержек;

увеличение затрат на энергию;

а также мировую инфляцию продовольственных товаров, вызванную нестабильностью поставок и геополитическими рисками.

Teikoku Databank отмечает, что пик роста цен в 2025 году может затронуть до 20 тысяч наименований, однако существует высокая вероятность, что количество подорожавших продуктов приблизится к рекорду 2022 года, когда подорожало 25 768 товаров.

Такой устойчивый рост цен вызывает обеспокоенность у населения и бизнеса. По данным опросов, потребители в Японии всё чаще отказываются от брендированных продуктов в пользу более дешёвых альтернатив, а многие ритейлеры вынуждены сокращать ассортимент или менять поставщиков, чтобы удержать покупательскую способность клиентов.

Ранее стало известно, что Япония возобновила импорт риса из Южной Кореи впервые за 25 лет. Причиной стал рост цен на местное зерно, что повысило спрос на зарубежную продукцию, несмотря на высокие ввозные пошлины.

Корейский рис ранее не был конкурентоспособен из-за тарифов, но теперь ситуация изменилась.