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Любовь Степушова

Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове

Экономика » Производство » Энергетика

Блэкаут в Испании, Португалии и Франции мог быть вызван халатностью местных энергетиков, которые не смогли поддержать частоту колебаний в энергосети.

Свеча вместо лампочки
Фото: commons.wikimedia.org by Gowri Sankar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свеча вместо лампочки

Энергосистема Пиренейского полуострова начала рассыпаться

28 апреля в 12:31 было зарегистрировано масштабное отключение электроэнергии на всем Пиренейском полуострове, которое продолжалось до познего вечера. Red Eléctrica Española сообщила, что страна столкнулась с автоматическим отключением от европейской системы из-за "сильных колебаний" частоты, что привело к так называемому энергетическому нулю — крайней мере, защите, направленной на предотвращение дальнейшего повреждения инфраструктуры.

Как пояснил Pravda.Ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, в энергосистеме надо поддерживать определённую частоту колебаний. И если на электроэнергию резко возрастает спрос или резко падает её выработка на одном из видов генерации, то энергетикам нужно нарастить загрузку от других типов электростанций.

По мнению эксперта, который располагает данными по Испании, испанские энергетики не смогли обеспечить эту загрузку, то есть компенсировать выпадающие объёмы электроэнергии или обеспечить прирост, который на тот момент требовался в энергосистеме. И так как нужную частоту они не смогли удержать, то "автоматика начала просто отключать всё и вся, чтобы не допустить повреждений".

Газовая генерация не подключилась в помощь ВИЭ

Александр Фролов обратил внимание на то, что Португалия и Испания являются европейскими рекордсменами по доле возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме. В Испании возобновляемые источники обеспечивают производство порядка 70-75% всей электрической энергии, а в Португалии — порядка 90%.

В этом контексте эксперту представляются важными два обстоятельства.

  1. С начала 28 апреля до момента сбоя произошло "довольно существенное" снижение выработки электрической энергии на ветровых электростанциях в Испании.
  2. На начало 29 апреля наблюдается двух-трёхкратный рост загрузки генерации газовых электростанций там же.

Это означает, что в регионе могло резко произойти снижение выработки электрической энергии на ветроэлектростанциях, а также, вероятно, на солнечных электростанциях. И в этот момент для поддержания частоты было необходимо либо увеличить выработку электрической энергии от газовых электростанций, либо запросить поставки от соседей из Франции. Но на юге Франции, отметил Александр Фролов, тоже возник дефицит, поэтому обеспечить перетекание электроэнергии в Испанию и Португалию не получилось.

Так как газовая генерация вовремя не подключилась по тем или иным причинам, начался сбой в энергосистеме, сделал вывод эксперт. Он прогнозирует, что на восстановление работы энергосистемы полуострова потребуется "неделя-две": "Дождёмся официальных заявлений. Но на данный момент наиболее вероятной рабочей гипотезой является тот сценарий развития событий, который я описал. ВИЭ резко сократили производство, традиционной генерации не хватило друг другу помочь, соседи тоже не смогли, и пошли отключения".

Александр Фролов заверил, что в РФ такие сбои невозможны:

"Если моё предположение о характере этого сбоя верно, то у нас такое невозможно. У нас много чего другого возможно, но такое — нет".

Кибератака исключается

Red Elétrica во вторник, 29 апреля, исключила, что произошедшее накануне отключение электроэнергии было вызвано кибератакой.

"Мы можем сделать вывод, что не было никакого вторжения в электросеть", — заявил её представитель Эдуардо Прието на пресс-конференции.

В Испании и Португалии отключение электроэнергии привело к приостановке всех железнодорожных и авиаперевозок. Пригородное движение поездов и метро было парализовано. Нарушена работа больниц, систем жизнеобеспечения и связи. Возникла паника, раскупались продукты и вода. 29 апреля ситуация нормализовалась лишь частично.

Уточнения

Блэкаут — системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы испания португалия электроэнергия александр фролов
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