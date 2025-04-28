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Олег Артюков

Российские банки значительно сократили кредитование в юанях

3:12
Экономика

Российские банки в 2025 году значительно сократили объёмы кредитования в юанях, сосредоточив внимание на использовании китайской валюты преимущественно в качестве инструмента расчётов, сообщил заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Ключевую роль в изменении ситуации сыграли действия Центробанка России. Регулятор ясно дал понять участникам финансового рынка, что не планирует предоставлять банкам поддержку ликвидности в юанях для кредитных операций.

В результате коммерческие банки были вынуждены существенно сократить объёмы выдачи юаневых кредитов. Тем самым был устранен один из основных каналов потенциального ухудшения ликвидности в этой валюте, которая в 2024 году переживала определённые трудности.

Проблемы с ликвидностью юаня в российской финансовой системе начали проявляться осенью 2024 года на фоне роста расчётов в юанях из-за западных санкций против России. Тогда стоимость заимствований в юанях резко возросла, что привело к волатильности ставок на внутреннем рынке.

Однако по словам Скворцова, ситуация нормализовалась уже к концу 2024 года. В течение первого квартала 2025 года никаких признаков ухудшения юаневой ликвидности зафиксировано не было: процентные ставки по операциям в юанях оставались стабильно низкими.

На данный момент получить крупный и регулярный кредит в юанях на российском рынке стало крайне затруднительно. Большинство операций с юанем ограничиваются расчетами по торговым контрактам, что отражает изменения в структуре валютного использования.

Финансовый директор Сбербанка также отметил продолжающееся снижение доли валютных кредитов и вкладов в структуре активов и пассивов банка. Хотя конкретные цифры банк не раскрывает, тенденция снижения интереса клиентов, как корпоративных, так и розничных, к размещению средств в иностранной валюте сохраняется. Это отражает общую тенденцию дедолларизации российской банковской системы, усиленную после 2022 года в ответ на западные санкции.

Тем не менее, в банке фиксируют замедление темпов снижения доли валютных средств. Скворцов подчеркнул, что часть клиентов продолжает хранить накопления в иностранной валюте, независимо от динамики ставок или колебаний валютных курсов, сообщает "Интерфакс".

В отличие от 2022-2023 годов, сегодня такие предпочтения уже не оказывают значительного влияния на общий валютный профиль Сбербанка.

На фоне глобальных изменений российская финансовая система продолжает адаптацию к новым условиям, усиливая использование альтернативных валют, таких как юань, при одновременном сокращении зависимости от традиционных резервных валют — доллара США и евро.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы юань банки санкции центробанк
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