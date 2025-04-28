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Олег Артюков

Китай перепродал другим странам рекордный объём СПГ

Экономика

Китай в апреле 2025 года направил на реэкспорт рекордный за всю историю объём сжиженного природного газа за один месяц — более 280 тысяч тонн.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов, показатель реэкспорта составил 284,2 тысячи тонн, что эквивалентно примерно 7,7 процента от общего объёма импорта СПГ в страну за этот период. Это значительное увеличение связано, прежде всего, с ослаблением внутреннего спроса на энергоносители, что объясняется мягкой зимой 2024-2025 годов и накоплением значительных запасов топлива.

Реэкспорт СПГ из Китая демонстрирует устойчивую динамику: начиная с ноября 2024 года, страна ежемесячно отправляет газ на внешние рынки. Суммарный объём реэкспорта за последние шесть месяцев достиг 1,312 миллиона тонн, что в среднем составляет около 220 тысяч тонн ежемесячно. Для сравнения, в марте показатель составлял 273,6 тысячи тонн, что также было одним из самых высоких уровней за период наблюдений.

Дополнительным фактором, стимулирующим реэкспорт, стало повышение мировых цен на сжиженный природный газ. На фоне восстановления спроса в Азии и Европе после снижения объёмов поставок из России и ограниченного предложения со стороны производителей Ближнего Востока, зарубежные рынки стали для китайских компаний привлекательной возможностью получить дополнительную прибыль.

Китай занимает ведущие позиции в мировом импорте СПГ, уступая только Японии. В 2023 году импорт страны составил около 71 миллиона тонн, что делало её одним из ключевых игроков на мировом рынке.

При этом в структуре потребления газа в Китае значительную долю занимают промышленные предприятия и коммунальные службы. Однако в условиях слабого роста экономики в 2024–2025 годах спрос в этих секторах остался ниже ожидаемого, что и способствовало наращиванию запасов и, как следствие, росту реэкспорта.

Кроме того, реэкспорт позволяет Китаю оптимизировать расходы на хранение газа, избежав затрат на содержание избыточных объёмов в хранилищах. Преимущественно китайский СПГ поступает на рынки Японии, Южной Кореи, а также в государства Юго-Восточной Азии, где спрос на энергоносители остается высоким.

Таким образом, рекордные объемы реэкспорта СПГ в апреле свидетельствуют не только о краткосрочных изменениях в структуре спроса и предложения, но и об усилении роли Китая как активного участника мирового рынка энергетических ресурсов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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