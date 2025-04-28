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Любовь Степушова

Россия не должна спустить на тормозах взрыв в иранском порту Бендер-Аббас

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Россия должна принять участие в расследовании обстоятельств взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, который является частью международного транспортного коридора "Север — Юг".

Контейнеры в порту
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Контейнеры в порту

Что взорвалось в порту Бендер-Аббаса?

26 апреля масштабный взрыв потряс портовый комплекс иранского города Бендер-Аббас. По последним данным, он унёс жизни 120 человек, а число раненых превысило 1200 человек. Финансовый ущерб оценивается в сумму до 2 млрд долларов. По словам министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени, к воскресенью, 27 апреля, удалось локализовать около 80% пожара, однако новые взрывы вновь разожгли пламя.

Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талайиник заявил, что в порту не было продукции военного назначения и никакие импортируемые или экспортируемые грузы военного назначения через него не проходили. Иранские государственные СМИ указали, что взрыв, вероятно, произошёл из-за пожара на складе хранения опасных и химических материалов — из-за их неправильного хранения.

Американские СМИ в качестве причин инцидента называют взрыв "топлива для ракет", которое якобы пришло из Китая, в частности перхлората аммония. По их данным, этого вещества "было бы достаточно для заправки примерно 250 ракет средней дальности "Хайбар-Шикан" или их хуситских аналогов".

Депутат парламента Ирана Мохаммед Серадж обвинил в теракте Израиль, основываясь на том, что взрыв произошёл "в четырёх разных местах". Обвинения не безосновательны, если учесть, что в этом порту к тому же расквартирована главная база ВМФ Ирана и идут переговоры Иран — США, которые Израилю не нравятся.

России перекрывают главный стратегический резерв логистики — коридор "Север — Юг"

Для России важно, что порт Бендер-Аббаса является ключевым узлом международного транспортного коридора "Север — Юг", на который правительство делает ставку для обхода Суэцкого канала (для экономии времени и денег) и западных санкций. Россия инвестировала 1,3 млрд долларов в модернизацию железной дороги Решт — Астара, которая соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана. Для РФ этот порт — геополитический актив, который переваливает десятки миллионов тонн грузов в год: нефти, оборудования, зерна.

Поэтому не только Израиль мог быть заинтересован в теракте, но и спецслужбы Запада, особенно британские. А если соотнести этот случай с обострением на индо-пакистанской границе, то безопасность маршрута коридора "Север — Юг" через Афганистан (в Пакистан) тоже теперь находится под большим вопросом. Таких совпадений не бывает.

Россия имеет право участвовать в работе комиссии по расследованию инцидента

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал провести расследование, заявив, что "все, кто находится у власти, должны нести ответственность за катастрофу". Но мы все знаем, как расследовал Иран гибель своего предыдущего президента — выводы были сделаны нужные, чтобы никто не взволновался. Посмотрим, как будет на этот раз. Если не будет международного аудита причин взрыва (на чём должна настоять Россия) и проведения работ безопасности порта, то весь коридор "Север — Юг" повиснет на волоске. А если последуют, значит, Тегеран и Москва осознают угрозы не только своему экономическому, но и геополитическому положению.

Уточнения

Бенде́р-Абба́с — портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива.

«Север — Юг» (NS) — международный транспортный коридор (МТК) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран). Основными преимуществами транспортного коридора «Север — Юг» перед другими маршрутами (в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются: сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров, по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы иран взрыв теракт израиль
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