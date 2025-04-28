Китайско-американская война пошлин набирает обороты

Начало апреля ознаменовалось очередным витком китайско-американской торговой войны.

Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States США и КНР

В начале февраля американцы ввели пошлины на импорт товаров из Китая в размере 10%, а в марте увеличили их размер вдвое. Дональд Трамп также анонсировал введение "зеркальных" пошлин в размере 54%. Китай стал вводить ответные меры, после чего стороны постепенно подняли пошлины до 145% на китайские товары в США и 125% на американские товары в Китае.

23 апреля Трамп объявил о снижении пошлин для Китая. Некоторые аналитики прогнозируют, что пошлины будут уменьшены до 50-65%.

Ожидается, что Китай также снизит пошлины на товары, имеющие важное значение для китайской экономики, например, связанные с полупроводниками.

При этом на интернет-форумах в Китае не утихают страсти. КНР считает, что, поднимая таможенные пошлины, США ведут игру с нулевой суммой под лозунгом так называемого стремления к "взаимности" и "справедливости", используя пошлины для оказания "экстремального давления и поиска личной выгоды". По мнению китайских экспертов, американцы ставят свои интересы над общими интересами международного сообщества и наносят ущерб законным интересам стран всего мира. Суть этих действий заключается в осуществлении одностороннего давления на другие страны в сфере экономики и торговли.

Импортные пошлины в руках американцев играют роль не только экономического инструмента, но и средства информационной войны, напоминая миру, кто является гегемоном и устанавливает правила игры.

Две причины недоумения

Всё это вызывает недоумение и отторжение китайцев по двум причинам.

Во-первых, это противоречит основам китайской культуры, которая ставит общественные интересы над личными.

Во-вторых, на протяжении многих лет западные страны во главе с США вели мир по пути глобализации, создали ВТО, а когда увидели, что другие страны (тот же Китай) тоже извлекают пользу из складывающейся системы международной торговли, то стали проводить односторонние акции протекционизма и экономического давления на внешнеторговых партнеров. Оказалось, что свобода торговли, режим наибольшего благоприятствования ВТО и принципы недискриминации — мифы, которые могут быть отменены в кратчайшие сроки в угоду интересам одного из игроков.

Глобализация принесла огромные прибыли американским транснациональным компаниям, обеспечила американских потребителей недорогими товарами и поддержала международный статус доллара США.

Китайские эксперты считают, что дефицит торгового баланса США вызван дисбалансом в структуре внутренних сбережений и потребления США, то есть по внутренним причинам. То есть повышение тарифов не решит собственных проблем Соединённых Штатов и не позволит "снова сделать Америку великой".

В свой первый президентский срок Трамп ввёл 301 таможенный тариф в отношении Китая, но дефицит торгового баланса США не только не сократился, но и продолжил расти — с 792,4 млрд долларов в 2017 году до 901,5 млрд долларов в 2020 году.

Китайская сторона ожидает, что повышение пошлин на китайские товары приведёт к росту цен в США. Другое негативное последствие — обвал фондового рынка США.

Goldman Sachs повысил вероятность экономического спада в США в ближайшие 12 месяцев с 20% до 35%, прогнозируя рост инфляции и увеличение безработицы.

Для Китая это шанс вырваться вперёд и занять первые строчки в мировом экономическом развитии. Поэтому Китай будет продолжать принимать решительные контрмеры в ответ на повышение пошлин и другие недружественные действия США.

Китай также видит свою миссию в том, чтобы показать миру пример того, что можно не бояться США, а также призвать мир к коллективной самообороне против односторонних действий американцев. Китайские власти неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципов недискриминации, открытости и терпимости, взаимного уважения и равенства.

Почему Китай не боится отвечать США?

Во-первых, по причине собственной экономической мощи. В 2024 году общий объём ВВП Китая приблизится к 135 трлн юаней, увеличившись на 5% в годовом исчислении. Его вклад в мировой экономический рост останется на уровне около 30%. В 2025 году Китай вновь обозначил целевой показатель роста примерно на 5%. В первом квартале этого года китайский ВВП вырос на 6%. Китай обладает гигантским внутренним рынком, стимулирует его развитие, повышая доходы и уровень жизни населения.

Во-вторых, Китай уже 10 лет реализует инициативу "Один пояс, один путь", направленную на расширение экономического сотрудничества Китая с развивающимися странами и диверсификацию экспортных рынков. Например, экспорт Китая в США увеличился на 10% в период с 2018 по 2024 год, за тот же период экспорт Китая в ЕС увеличился на 26%, а экспорт в страны АСЕАН вырос на 84%. Зависимость Китая от Соединённых Штатов уже давно значительно снизилась. В 2016 году 21% китайских товаров экспортировалось в Америку, а в 2024 году этот показатель снизился до 13,4%, что значительно уменьшило зависимость Китая от Соединенных Штатов.

В-третьих, Китай имеет богатые залежи редкозёмов, которые оказывают влияние на всю мировую экономику. Несколько месяцев назад Китай запретил продажу Соединенным Штатам ключевых материалов, таких как галлий, германий и сурьма. На этой неделе Китай приостановил экспорт ещё шести тяжёлых редкоземельных металлов, что напрямую повлияет на американское автомобиле- и авиастроение, аэрокосмическую промышленность, производство полупроводников и ВПК. 70% всех редкоземельных элементов, импортируемых Соединенными Штатами, поступает из Китая.

Причем дело не только в том, что Китай обладает этими полезными ископаемыми, самое главное — это то, что Китай имеет соответствующие мощности по переработке редкозёмов, которыми не обладают другие страны. То есть найти ресурсы можно и у других поставщиков, а довести их до соответствующих стандартов можно только в Китае.

В-четвертых, рост роли юаня в качестве средства международных расчётов. Сейчас за юани уже можно покупать нефть, природный газ, железную руду и сельскохозяйственную продукцию по всему миру. Можно ожидать ускорения интернационализации юаня.

В-пятых, Китай является вторым по величине держателем в мире казначейских облигаций США. Первое место принадлежит Японии — 1,16 трлн долл. а второе — 775 млрд долл. — Китаю. Обострение отношений приведет к тому, что Китай начнёт ускоренными темпами продавать американские облигации и снизит их стоимость во всём мире.

Будет "отзеркаливание"

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Китай будет "отзеркаливать" поведение США, одновременно усиливая свои позиции в экономиках стран Глобального Юга. Важным элементом китайской стратегии станет оперативный анализ и прогноз действий американской стороны с целью выявления фатальных рисков для экономики США. В случае появления таких рисков есть вероятность, что китайцы ими воспользуются, в результате чего их шансы стать первой экономикой мира существенно возрастут.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

