Лавров: говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

На данном этапе обсуждение перехода объединения БРИКС к единой валюте является преждевременным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию "О Глобо".

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

По его словам, в настоящий момент усилия стран-участников сосредоточены на создании эффективной платёжно-расчётной инфраструктуры, которая позволит развивать трансграничные расчеты на основе национальных валют.

Министр подчеркнул, что возвращение к вопросу о введении общей валюты или расчетной единицы возможно только после формирования соответствующих финансово-экономических условий.

Инициатива создания единой валюты в рамках БРИКС обсуждается уже несколько лет и вызывает живой интерес как среди участников объединения, так и за его пределами. Сторонники идеи считают, что введение новой расчётной единицы позволило бы сократить зависимость от доллара США в международной торговле и укрепить экономический суверенитет стран-участников.

Однако существуют и значительные разногласия. Некоторые эксперты указывают на существенные различия в уровнях экономического развития, монетарной политике и политических интересах государств БРИКС, что затрудняет формирование общей валютной зоны. Также отмечается, что введение единой валюты потребовало бы создания единого Центрального банка БРИКС и тесной координации макроэкономической политики, что пока представляется крайне сложной задачей.

С целью развития взаиморасчётов в национальных валютах в 2024 году была инициирована разработка так называемой БРИКС-платформы — альтернативной международной расчётной системы. Эта платформа должна обеспечить безопасные и эффективные трансграничные платежи между странами объединения, минуя традиционные западные финансовые каналы, такие как SWIFT.

Идея создания собственной инфраструктуры расчётов получила поддержку на уровне руководителей стран БРИКС, которые видят в ней важный шаг к укреплению экономической независимости и к переходу на более справедливые и многосторонние механизмы мировой торговли. При этом пока речь идет именно о создании расчётной системы, а не о запуске общей валюты.

С 1 января 2025 года официальными странами-партнёрами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и ряд других государств.

Расширение объединения придает дополнительное значение вопросам финансового взаимодействия, однако также усложняет поиск консенсуса по инициативам, связанным с созданием единой валюты.