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Дмитрий Плотников

Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США

3:19
Экономика » Производство » Авиация

Итак, российские самолёты стали использовать отечественные двигатели.

Самолёт Sukhoi Superjet 100
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт Sukhoi Superjet 100

Например, авиадвигатель ПД-8 — наша разработка, в которой используются наши же материалы плюс применяются передовые технологии.

Взять, рабочие и сопловые лопатки турбин низкого и высокого давления, а ведь они изготовлены из новейших жаропрочных сплавов нашей разработки. Благодаря этому лопатки могут выдерживать предельно высокие нагрузки. И это реализует передовые характеристики от конструкторов.

Отечественные сплавы для ПД-8 разработал авторский коллектив, куда вошли сотрудники ОДК-Сатурн и ВИАМ. В дальнейшем это можно использовать при работе над новыми образцами газотурбинных движков.

О чём речь

Современная Россия делает ставку на независимость в авиастроении. Один из важных шагов в этом направлении — создание турбореактивного двигателя ПД-8. Это не просто "ещё один мотор" — это символ технологического суверенитета в гражданской авиации.

ПД-8 — это двухконтурный турбореактивный двигатель, разработанный Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК) на базе более крупного ПД-14.

Он предназначен для:

  • Новейшей версии самолёта SSJ-New (модернизированная "Сухой Суперджет", с максимальной локализацией российских компонентов).
  • Перспективных лёгких и средних пассажирских лайнеров.
  • Возможной замены импортных двигателей на других проектах.

Технические характеристики ПД-8
— Тяга: около 8 тонн (отсюда и название — ПД-8)
— Архитектура: двухконтурный, двухвальный двигатель с высокими показателями экономичности
— Охлаждение: продвинутые материалы для работы при высоких температурах
— Технологии: использование композитов, современных сплавов, цифровых систем управления (FADEC)

Почему это важно
Ранее российский Superjet 100 летал на французско-российских двигателях SaM146. Проблема в том, что в условиях санкций обеспечить бесперебойные поставки и обслуживание этих моторов стало почти невозможно. Создание собственного двигателя позволяет России развивать свою гражданскую авиацию без внешних ограничений.

Интересные факты

  • ПД-8 разрабатывался в рекордные сроки: проект стартовал в 2019 году, а к 2023-2024 году двигатель уже проходил активные испытания.
  • В создании участвуют ведущие научные центры России, такие как Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ).
  • При разработке использовались технологии, опробованные на "старшем брате" — ПД-14, который предназначен для МС-21.

Вывод

Двигатель ПД-8 — это важнейший шаг для российской авиации в условиях новой реальности. Он не только заменит зарубежные аналоги, но и даст возможность развивать собственные авиапроекты, не оглядываясь на санкции и ограничения. Путь непростой, но для России это — движение в правильном направлении.

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Авиадвигатель ПД-8 – полностью отечественная разработка
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет двигатель
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