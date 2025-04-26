Ту-144: сверхзвук по-советски — гордость, риск и история, опередившая время

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В подмосковном Жуковском памятник легендарному самолёту Ту-144 перевели во "взлётное положение".

Фото: commons.wikimedia.org by Олег Исмаилов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Подсветка самолета Ту-144

Памятник отечественному сверхзвуковому пассажирскому лайнеру, который расположен на въезде в Жуковский, переведён в "готовность номер 1" с приходом постоянной тёплой погоды, пишет ТАСС.

"В нашем городе это уже традиция: с приходом постоянной теплой погоды мы переводим самолет во "взлетное положение", а именно опускаем носовую часть и выпускаем переднее горизонтальное оперение", — говорит глава города Борис Аубакиров.

Он отметил, что в этом виде памятник опять будет стоять до поздней осени, когда после первого снега самолёту опять поднимут носовую часть.

Борис Аубакиров напомнил, что памятнику-самолёту в 2025 году исполняется 6 лет, и за этот период сверхзвуковая машина, последняя поднимавшаяся в небо из семьи этой модели, стала настоящей визитной карточкой этого наукограда Московской области, по праву считающегося центром российской авиационной науки и техники.

О чём речь

Когда в небе впервые проревел Ту-144, у всего мира перехватило дыхание. СССР стал первым, кто поднял в воздух сверхзвуковой пассажирский лайнер — быстрее "Конкорда", с размахом и дерзостью, достойной эпохи покорителей космоса.

Ту-144 — это не просто самолёт. Это символ инженерного вызова, амбициозный проект на стыке науки и политики. Его рождали в спешке, под давлением гонки с Западом, но создавали с невероятной страстью и технической смелостью. Машина развивала скорость до 2 500 км/час и преодолевала расстояние от Москвы до Хабаровска менее чем за 4 часа — фантастика даже по сегодняшним меркам.

Первый полёт — в 1968 году, за два месяца до "Конкорда". В 1977 году он начал выполнять регулярные рейсы с пассажирами. Но за этим успехом стояла сложная и порой трагическая реальность: высокая нагрузка на материалы, шум, огромное потребление топлива, а главное — катастрофа в Ле Бурже в 1973-м, после которой доверие к лайнеру сильно пошатнулось.

В итоге Ту-144 продержался в пассажирском небе всего около года, но продолжал летать в научных целях вплоть до 1999 года. Даже NASA использовала его для испытаний.

Вывод

Ту-144 не стал массовым транспортом, но остался в истории как один из самых смелых авиапроектов XX века. В его реве слышался голос эпохи, когда мечтали не просто летать, а летать быстрее звука. Сегодня он стоит в музеях — как напоминание о том, что Советский Союз умел не только догонять, но и обгонять.

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Ту-144. Взлет. 1969