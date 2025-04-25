NetEase: Россия и Китай обменялись приятными подарками

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США начался новый виток обострения американо-китайских торговых отношений. В рамках ответных мер обе страны ввели повышенные таможенные пошлины на товары друг друга.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons г.Харбин (Китай)

Это усугубило и без того напряжённую ситуацию в мировой торговле и поставило под сомнение перспективы двустороннего экономического сотрудничества между США и Китаем.

На фоне усиливающейся конфронтации между двумя мировыми экономическими гигантами внимание аналитиков привлекла активная позиция России, которая стремительно воспользовалась возникшей ситуацией в своих интересах.

Россия предприняла шаги, направленные на укрепление экономических связей с Пекином, предлагая Китаю ресурсы, которые тот более не мог закупать в США по приемлемым ценам, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Одним из ключевых заявлений стало выступление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, который отметил готовность Москвы предоставить КНР любые объёмы нефти, необходимые китайской экономике.

Это заявление прозвучало в момент, когда Китай столкнулся с необходимостью сокращения импорта американских энергоносителей из-за увеличения торговых пошлин. Таким образом, Россия открыто продемонстрировала поддержку Пекину, заняв стратегически важную нишу в китайском импорте.

В ответ на российскую инициативу Китай выразил готовность углубить экономическое партнёрство. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подтвердил намерения Пекина расширить масштабы двусторонней торговли, подчеркнув, что текущий товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларв и обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста. Китайская сторона рассматривает Россию как одного из ключевых партнёров в условиях меняющейся геополитической реальности.

По словам автора материале, что речь идёт не только о поставках нефти и газа. Поднебесная в последние месяцы аннулировала ряд контрактов на закупку сельскохозяйственной продукции из США.

Среди наиболее пострадавших категорий — соя, кукуруза и мясная продукция, которые ранее поставлялись из Соединённых Штатов. Эти контракты, по оценкам экспертов, теперь могут быть переориентированы в сторону России, что открывает для Москвы новые экспортные возможности.

Следует отметить, что Китай является крупнейшим мировым импортером продовольствия. По данным Всемирной торговой организации, в 2023 году Пекин импортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму свыше 250 миллиардов долларов. Таким образом, отказ от американских поставок в пользу российских может стать серьёзным экономическим ударом для США и одновременно — крупным прорывом для аграрного сектора России.

В совокупности действия России и Китая на фоне эскалации американо-китайского торгового конфликта указывают на формирование более тесного экономического альянса, где обе стороны стремятся минимизировать зависимость от западных рынков и выстраивать взаимовыгодное партнёрство в стратегических отраслях.