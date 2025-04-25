Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

NetEase: Россия и Китай обменялись приятными подарками

3:22
Экономика

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США начался новый виток обострения американо-китайских торговых отношений. В рамках ответных мер обе страны ввели повышенные таможенные пошлины на товары друг друга.

г.Харбин (Китай)
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
г.Харбин (Китай)

Это усугубило и без того напряжённую ситуацию в мировой торговле и поставило под сомнение перспективы двустороннего экономического сотрудничества между США и Китаем.

На фоне усиливающейся конфронтации между двумя мировыми экономическими гигантами внимание аналитиков привлекла активная позиция России, которая стремительно воспользовалась возникшей ситуацией в своих интересах.

Россия предприняла шаги, направленные на укрепление экономических связей с Пекином, предлагая Китаю ресурсы, которые тот более не мог закупать в США по приемлемым ценам, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Одним из ключевых заявлений стало выступление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, который отметил готовность Москвы предоставить КНР любые объёмы нефти, необходимые китайской экономике.

Это заявление прозвучало в момент, когда Китай столкнулся с необходимостью сокращения импорта американских энергоносителей из-за увеличения торговых пошлин. Таким образом, Россия открыто продемонстрировала поддержку Пекину, заняв стратегически важную нишу в китайском импорте.

В ответ на российскую инициативу Китай выразил готовность углубить экономическое партнёрство. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подтвердил намерения Пекина расширить масштабы двусторонней торговли, подчеркнув, что текущий товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларв и обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста. Китайская сторона рассматривает Россию как одного из ключевых партнёров в условиях меняющейся геополитической реальности.

По словам автора материале, что речь идёт не только о поставках нефти и газа. Поднебесная в последние месяцы аннулировала ряд контрактов на закупку сельскохозяйственной продукции из США.

Среди наиболее пострадавших категорий — соя, кукуруза и мясная продукция, которые ранее поставлялись из Соединённых Штатов. Эти контракты, по оценкам экспертов, теперь могут быть переориентированы в сторону России, что открывает для Москвы новые экспортные возможности.

Следует отметить, что Китай является крупнейшим мировым импортером продовольствия. По данным Всемирной торговой организации, в 2023 году Пекин импортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму свыше 250 миллиардов долларов. Таким образом, отказ от американских поставок в пользу российских может стать серьёзным экономическим ударом для США и одновременно — крупным прорывом для аграрного сектора России.

В совокупности действия России и Китая на фоне эскалации американо-китайского торгового конфликта указывают на формирование более тесного экономического альянса, где обе стороны стремятся минимизировать зависимость от западных рынков и выстраивать взаимовыгодное партнёрство в стратегических отраслях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай торговля сельское хозяйство
Новости Все >
Санкции не помеха: Россия планирует добывать рекордные 11,5 миллионов баррелей в сутки
Искусственный интеллект в такси: как нововведения изменят отрасль
Уникальный мост в Греции: когда чудо техники встречается с поэзией движения
Черепаха стала мамой в 100 лет: редкое чудо природы
Граница Вселенной существует? Ответ разрушает привычное мышление
Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта
Трамп бросит Украину: Америка выступила с сенсационным заявлением
Ярко, красиво и… губительно: цветы, которые вредят грядкам
На пути к Сумам: ВС РФ уничтожают командные центры ВСУ
Брачные войны: Алсу и Ян Абрамов завершили спор о разделе имущества мировым соглашением
Сейчас читают
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Последние материалы
Граница Вселенной существует? Ответ разрушает привычное мышление
Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта
Трамп бросит Украину: Америка выступила с сенсационным заявлением
Ярко, красиво и… губительно: цветы, которые вредят грядкам
На пути к Сумам: ВС РФ уничтожают командные центры ВСУ
Брачные войны: Алсу и Ян Абрамов завершили спор о разделе имущества мировым соглашением
Деми Мур перестала изнурять себя диетами: в молодости я мучила свое тело, теперь я добрее
Симпатии к России: что стоит за визитом Уиткоффа в РФ
Как сдерживать уровень сахара в крови с помощью правильного питания: 7 продуктов, которые действительно работают
Роналду приближается к отметке в 1000 голов, но серия матчей заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.