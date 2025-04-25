Центробанк выступил против запрета рассрочек

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России не поддерживает идею запрета рассрочек, однако считает необходимым защитить граждан от недобросовестных практик, связанных с их оформлением.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, введение запрета на такие финансовые инструменты может снизить доступность финансовых услуг для населения.

Вместе с тем она признаёт наличие серьёзных проблем, связанных с навязыванием товаров, стимулированием покупок и другими некорректными методами продаж, независимо от того, происходят ли они на маркетплейсах или в других точках взаимодействия с клиентами.

Набиуллина также подчеркнула, что рассрочка по сути представляет собой форму кредита, то есть долговое обязательство. В связи с этим особенно важно как можно скорее принять закон, регулирующий деятельность в сфере рассрочек.

Этот документ в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной думе. Он должен повысить прозрачность соответствующего рынка и установить чёткие правила, направленные на защиту потребителей.

При этом глава Центробанка отметила, что в банковской сфере такие вопросы уже в значительной степени урегулированы, однако необходимо разработать аналогичное регулирование и для маркетплейсов.

Дополнительно Центробанк предложил включить в законопроект о платформенной экономике положения, обеспечивающие защиту граждан от недостоверной информации, непрозрачных условий, навязывания ненужных кредитов и других финансовых услуг на онлайн-платформах.

Законопроект, регулирующий деятельность сервисов рассрочки, был принят депутатами Госдумы в первом чтении в конце марта. Документ предполагает установление максимального лимита на сумму покупок в рассрочку без обязательной передачи информации о заключённых договорах в бюро кредитных историй — на уровне 15 тысяч рублей.

Однако правительство и Банк России предложили увеличить этот порог до 50 тысяч рублей. При превышении указанной суммы операторы рассрочных сервисов будут обязаны передавать данные о договорах в кредитные бюро.

По информации пресс-службы Центробанка, передача таких данных в БКИ необходима для обеспечения баланса интересов операторов сервисов и их пользователей, а также для мониторинга задолженности, формирующейся в этом сегменте.

Это позволит избежать накопления "теневого" долга в экономике и снизить риск банкротства среди социально уязвимых групп населения.