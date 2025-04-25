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Олег Артюков

США выбрали 15 привилегированных стран для переговоров о пошлинах

2:49
Экономика

США планируют начать переговоры по вопросам импортных пошлин с группой из 15 стран, включая Швейцарию, которую отнесли к числу привилегированных партнёров. Подготовка к переговорам уже ведётся.

Порт США
Фото: https://web.archive.org/web/20161031113144/http://www.panoramio.com/photo/114205892 by qwesy qwesy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Порт США

Об этом стало известно после участия президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и министра экономики Ги Пармелена в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Во время визита швейцарская делегация провела ряд встреч, на которых обсуждалось участие Швейцарии в процессе переговоров. Келлер-Зуттер отметила, что в перечень приоритетных стран, с которыми США хотят выработать решения по пошлинам, входит и Швейцария.

В настоящее время разрабатывается заявление о намерениях, которое станет основой для будущих обсуждений. В работе над документом принимает участие министерство финансов США.

Во время визита Келлер-Зуттер также встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны достигли договорённости о подготовке совместного документа, в котором будут изложены ключевые темы, представляющие интерес для обеих сторон.

Также США назначили конкретное контактное лицо, ответственное за дальнейшую координацию по данному вопросу.

Американцы выразили стремление найти взаимоприемлемое решение относительно пошлин на импорт из Швейцарии. Со стороны представителей Швейцарии было отмечено, что размер пошлин может быть сведен к нулю, поскольку эта страна не применяет импортные пошлины на промышленные товары.

Однако отмечается, что полная отмена пошлин со стороны США остаётся под вопросом, и может потребоваться принятие компромиссных условий.

На данный момент конкретные сроки начала переговоров не определены, но обе стороны выразили желание как можно скорее приступить к обсуждению, поскольку текущая неопределённость оказывает негативное влияние на экономику.

Контекстом для этих событий послужило решение президента США Дональда Трампа от 2 апреля о введении "взаимных" импортных пошлин. Согласно указу, базовая ставка составила десять процентов, а для 57 стран начали действовать повышенные ставки, рассчитываемые с учётом торгового дефицита США с каждой страной.

Тем не менее уже 9 апреля было объявлено, что более 75 стран выразили желание начать переговоры и не приняли ответных мер. В связи с этим было решено, что в течение 90 дней для всех стран, кроме Китая, будут применяться базовые пошлины в размере десять процентов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы экономика
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